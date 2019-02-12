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Рецепт дня: том-ям с креветками и вешенками

Готовим тайский кисло-острый суп с морепродуктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:45
Суп том-ям с креветками
Суп том-ям с креветками
Фото: freepik.com

Том-ям – национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Это кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или морепродуктами. Мы расскажем, как приготовить том-ям с креветками и грибами. 

Том-ям с креветками 

Ингредиенты:

  • 350 г креветок среднего размера
  • 1 л воды
  • 4 шт. лемонграсса
  • 10 слайсов калгана или имбиря
  • 2 красных острых чили перца
  • 5-7 листьев кафрского лайма
  • 1 лайм
  • 150-200 г грибов (вешенки или соломенные)
  • 125 мл 100% кокосового молока (по желанию)
  • 2 ст.л. тайской чили пасты
  • 3 ст.л. рыбного соуса

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Рецепт приготовления:

  1. Очистить креветки и положить головы с хитином в кастрюлю или сотейник. Поставить на плиту и довести до карамельного цвета на интенсивном огне. Они могут прилипать ко дну, это нормально.
  2. Влить 1 л воды, уменьшить огонь и оставить бульон на 20 минут.
  3. Крупно нарезать стебли лемонграсса (только белую часть). Придавить их, чтобы выделился сок, и крупно нарезать. Нарезать калган или имбирь.
  4. Мелко нарезать 2 красных острых перца чили. Размять и порвать руками на кусочки 5-7 листьев кафрского лайма.
  5. Через 20 минут от начала приготовления процедить бульон, чтобы избавиться от очисток креветок.
  6. Оставить бульон на медленном или среднем огне, в процессе приготовления суп не должен кипеть. Добавить лемонграсс, имбирь и листья лайма.
  7. Влить 125 мл кокосового молока. Готовить 5-8 минут.
  8. Добавить 150-200 г грибов, готовить еще несколько минут.
  9. Добавить чили, тайскую пасту и рыбный соус.
  10. Затем добавить креветки и готовить примерно минуту.
  11. Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить китайские пельмени с креветками. Сайт "Сегодня" также делился рецептом стеклянной лапши с креветками от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо-суп:

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Источник: Сегодня
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