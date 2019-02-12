Рецепт дня: том-ям с креветками и вешенками
Готовим тайский кисло-острый суп с морепродуктами
Том-ям – национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Это кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или морепродуктами. Мы расскажем, как приготовить том-ям с креветками и грибами.
Том-ям с креветками
Ингредиенты:
- 350 г креветок среднего размера
- 1 л воды
- 4 шт. лемонграсса
- 10 слайсов калгана или имбиря
- 2 красных острых чили перца
- 5-7 листьев кафрского лайма
- 1 лайм
- 150-200 г грибов (вешенки или соломенные)
- 125 мл 100% кокосового молока (по желанию)
- 2 ст.л. тайской чили пасты
- 3 ст.л. рыбного соуса
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Рецепт приготовления:
- Очистить креветки и положить головы с хитином в кастрюлю или сотейник. Поставить на плиту и довести до карамельного цвета на интенсивном огне. Они могут прилипать ко дну, это нормально.
- Влить 1 л воды, уменьшить огонь и оставить бульон на 20 минут.
- Крупно нарезать стебли лемонграсса (только белую часть). Придавить их, чтобы выделился сок, и крупно нарезать. Нарезать калган или имбирь.
- Мелко нарезать 2 красных острых перца чили. Размять и порвать руками на кусочки 5-7 листьев кафрского лайма.
- Через 20 минут от начала приготовления процедить бульон, чтобы избавиться от очисток креветок.
- Оставить бульон на медленном или среднем огне, в процессе приготовления суп не должен кипеть. Добавить лемонграсс, имбирь и листья лайма.
- Влить 125 мл кокосового молока. Готовить 5-8 минут.
- Добавить 150-200 г грибов, готовить еще несколько минут.
- Добавить чили, тайскую пасту и рыбный соус.
- Затем добавить креветки и готовить примерно минуту.
- Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой.
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Источник: Сегодня