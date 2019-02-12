Рецепт дня: том-ям с креветками и вешенками

Готовим тайский кисло-острый суп с морепродуктами

Суп том-ям с креветками Фото: freepik.com

Том-ям – национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Это кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или морепродуктами. Мы расскажем, как приготовить том-ям с креветками и грибами.

Том-ям с креветками

Ингредиенты:

350 г креветок среднего размера

1 л воды

4 шт. лемонграсса

10 слайсов калгана или имбиря

2 красных острых чили перца

5-7 листьев кафрского лайма

1 лайм

150-200 г грибов (вешенки или соломенные)

125 мл 100% кокосового молока (по желанию)

2 ст.л. тайской чили пасты

3 ст.л. рыбного соуса

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Рецепт приготовления:

Очистить креветки и положить головы с хитином в кастрюлю или сотейник. Поставить на плиту и довести до карамельного цвета на интенсивном огне. Они могут прилипать ко дну, это нормально. Влить 1 л воды, уменьшить огонь и оставить бульон на 20 минут. Крупно нарезать стебли лемонграсса (только белую часть). Придавить их, чтобы выделился сок, и крупно нарезать. Нарезать калган или имбирь. Мелко нарезать 2 красных острых перца чили. Размять и порвать руками на кусочки 5-7 листьев кафрского лайма. Через 20 минут от начала приготовления процедить бульон, чтобы избавиться от очисток креветок. Оставить бульон на медленном или среднем огне, в процессе приготовления суп не должен кипеть. Добавить лемонграсс, имбирь и листья лайма. Влить 125 мл кокосового молока. Готовить 5-8 минут. Добавить 150-200 г грибов, готовить еще несколько минут. Добавить чили, тайскую пасту и рыбный соус. Затем добавить креветки и готовить примерно минуту. Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой.

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