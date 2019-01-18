Рецепт дня: треска в томатном соусе
Жареное филе трески с морковью и томатным соусом
Треска – полезная морская рыба с вкусным белым слоистым мясом, которая содержит важные для нашего организма витамины и минеральные вещества. Сегодня мы расскажем, как приготовить ее с томатным соусом.
Треска в томатном соусе
Ингредиенты:
- 700 г трески или другой белой рыбы
- соль
- мука
- 2 средние луковицы
- 1 средняя морковь
- растительное масло – для жарки
Для соуса:
- 1 ст.л. муки
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2-3 стакана кипятка
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. сахара
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Рецепт приготовления:
- Рыбу порезать на средние кусочки и немного посолить.
- Каждый кусочек обвалять в муке. Обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Огонь должен быть средним. Переложить рыбу на блюдо.
- Лук порезать на кубики, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле, до мягкости.
- Добавить натертую морковь и обжарить до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать. Затем добавить томатную пасту, еще раз перемешать.
- Постепенно добавить кипяток, помешивая, до образования густого соуса.
- Добавить соль и сахар, потушить соус в течение 2-3 минут. Готовую рыбу залить соусом. По желанию прогреть все вместе.
- Подавать вместе с любым гарниром на свой вкус.
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Источник: Сегодня