Рецепт дня: треска в томатном соусе

Жареное филе трески с морковью и томатным соусом

Треска в томатном соусе Фото: depositphotos.com

Треска – полезная морская рыба с вкусным белым слоистым мясом, которая содержит важные для нашего организма витамины и минеральные вещества. Сегодня мы расскажем, как приготовить ее с томатным соусом.

Треска в томатном соусе

Ингредиенты:

700 г трески или другой белой рыбы

соль

мука

2 средние луковицы

1 средняя морковь

растительное масло – для жарки

Для соуса:

1 ст.л. муки

2 ст.л. томатной пасты

2-3 стакана кипятка

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. сахара

Читайте также Рецепт дня: тушеная рыба на овощной подушке

Рецепт приготовления:

Рыбу порезать на средние кусочки и немного посолить. Каждый кусочек обвалять в муке. Обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Огонь должен быть средним. Переложить рыбу на блюдо. Лук порезать на кубики, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле, до мягкости. Добавить натертую морковь и обжарить до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать. Затем добавить томатную пасту, еще раз перемешать. Постепенно добавить кипяток, помешивая, до образования густого соуса. Добавить соль и сахар, потушить соус в течение 2-3 минут. Готовую рыбу залить соусом. По желанию прогреть все вместе. Подавать вместе с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее Светлана Фус делилась рецептом роллов из лаваша с лососем. А мы писали, как запечь лосося в тесте со шпинатом и грибами.