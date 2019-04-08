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Рецепт дня: тушеная свинина с грибами и пивом

Идея для сытного и вкусного обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Свинина с грибами и пивным соусом
Свинина с грибами и пивным соусом
Фото: Depositphotos

Мясо, тушеное в пивном соусе с овощами – прекрасный обед, который готовится из минимума ингредиентов. Вы можете подавать его вместе с отварным рисом, картофельным пюре или просто хлебом. 

Свинина с грибами и пивом 

Ингредиенты:

  • 500 г свиного филе
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 300 г шампиньонов
  • растительное масло
  • 1 ч.л. молотой паприки
  • 1 лавровый лист
  • 150 мл воды
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 330 мл пива
  • 1 ст.л. муки
  • соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Свинину помыть, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Подготовить овощи. Шампиньоны крупно нарезать, морковь нарезать кружочками, а лук – полукольцами.
  3. В сковороде, где готовилось мясо, обжарить лук и морковь до мягкости. Затем добавить грибы и немного подрумянить.
  4. Добавить паприку, лавровый лист и томатную пасту, разведенную в воде. 
  5. Влить пиво и тушить на среднем огне под крышкой около 40 минут. Посолить и поперчить.
  6. Муку обжарить на сухой сковороде до появления орехового аромата, добавить к мясу и перемешать. Готовить еще 2-3 минут, пока соус немного не загустеет. 
  7. Подавать, по желанию посыпав рубленой зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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