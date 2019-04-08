Рецепт дня: тушеная свинина с грибами и пивом

Идея для сытного и вкусного обеда

Свинина с грибами и пивным соусом Фото: Depositphotos

Мясо, тушеное в пивном соусе с овощами – прекрасный обед, который готовится из минимума ингредиентов. Вы можете подавать его вместе с отварным рисом, картофельным пюре или просто хлебом.

Свинина с грибами и пивом

Ингредиенты:

500 г свиного филе

2 моркови

2 луковицы

300 г шампиньонов

растительное масло

1 ч.л. молотой паприки

1 лавровый лист

150 мл воды

2 ст.л. томатной пасты

330 мл пива

1 ст.л. муки

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Свинину помыть, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Подготовить овощи. Шампиньоны крупно нарезать, морковь нарезать кружочками, а лук – полукольцами. В сковороде, где готовилось мясо, обжарить лук и морковь до мягкости. Затем добавить грибы и немного подрумянить. Добавить паприку, лавровый лист и томатную пасту, разведенную в воде. Влить пиво и тушить на среднем огне под крышкой около 40 минут. Посолить и поперчить. Муку обжарить на сухой сковороде до появления орехового аромата, добавить к мясу и перемешать. Готовить еще 2-3 минут, пока соус немного не загустеет. Подавать, по желанию посыпав рубленой зеленью.

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