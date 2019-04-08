Рецепт дня: тушеная свинина с грибами и пивом
Идея для сытного и вкусного обеда
Мясо, тушеное в пивном соусе с овощами – прекрасный обед, который готовится из минимума ингредиентов. Вы можете подавать его вместе с отварным рисом, картофельным пюре или просто хлебом.
Свинина с грибами и пивом
Ингредиенты:
- 500 г свиного филе
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 300 г шампиньонов
- растительное масло
- 1 ч.л. молотой паприки
- 1 лавровый лист
- 150 мл воды
- 2 ст.л. томатной пасты
- 330 мл пива
- 1 ст.л. муки
- соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Свинину помыть, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Подготовить овощи. Шампиньоны крупно нарезать, морковь нарезать кружочками, а лук – полукольцами.
- В сковороде, где готовилось мясо, обжарить лук и морковь до мягкости. Затем добавить грибы и немного подрумянить.
- Добавить паприку, лавровый лист и томатную пасту, разведенную в воде.
- Влить пиво и тушить на среднем огне под крышкой около 40 минут. Посолить и поперчить.
- Муку обжарить на сухой сковороде до появления орехового аромата, добавить к мясу и перемешать. Готовить еще 2-3 минут, пока соус немного не загустеет.
- Подавать, по желанию посыпав рубленой зеленью.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:
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Источник: Сегодня