Рецепт дня: творожная запеканка с мандаринами
Готовим запеканку с кусочками фруктов и ароматным курдом
Если вы купили кислые мандарины – не беда. Приготовьте из них вкусный и красивый десерт.
Творожная запеканка с мандаринами и курдом
Ингредиенты:
Для запеканки:
- 700 г творога
- 100-150 мл молока или сливок
- 3-4 яйца
- 100-150 г сахара
- 2-3 ст.л. манной крупы
- 10 г ванильного сахара
- 5 мандаринов
Для курда:
- 6 мандаринов
- половина лимона
- 2-3 яйца
- 1/3 стакана сахара
- 5 г ванильного сахара
- 2 ст.л. сливочного масла
Приготовление запеканки:
1. Мандарины почистить, удалить белые пленки и косточки. Взбить блендером в пюре.
2. Перемешать творог, молоко, яйца, сахара и ваниль. Тщательно взбить блендером до получения однородной массы.
3. Добавить мандариновое пюре и манную крупу, перемешать. Дать постоять в течение 15-20 минут, чтобы манка набухла.
4. Форму для выпечки смазать маслом. Добавить творожную массу и разровнять. По желанию украсить верх очищенными дольками мандаринов.
5. Готовить в разогретой до 180 С духовке около часа, чтобы запеканка подрумянилась.
6. Остудить при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на ночь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приготовление курда:
1. Мандарины и лимон хорошо помыть. Натереть цедру (только яркий внешний слой) на мелкой терке. Растереть вместе с сахаром.
2. Выжать из мандаринов и лимона сок.
3. Перемешать сок, цедру с сахаром и яйца. Оставить на 20 минут и процедить смесь через сито.
4. Перелить в сотейник, добавить сливочное масло. Готовить на слабом огне, все время помешивая, в течение 5 минут, пока курд не загустеет. Остудить.
Подавать запеканку вместе с мандариновым курдом.
Напомним, ранее мы делились рецептом зимнего чизкейка с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вкусный завтрак из хурмы и мандаринов.
Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники: