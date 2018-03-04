Рецепт дня: творожная запеканка с мандаринами

Сегодня, 11:39

Готовим запеканку с кусочками фруктов и ароматным курдом

Мандариновая запеканка Фото: pixabay.com
Мандариновая запеканка Фото: pixabay.com

Если вы купили кислые мандарины – не беда. Приготовьте из них вкусный и красивый десерт. 

Творожная запеканка с мандаринами и курдом

Ингредиенты:

Для запеканки:

  • 700 г творога
  • 100-150 мл молока или сливок
  • 3-4 яйца
  • 100-150 г сахара
  • 2-3 ст.л. манной крупы
  • 10 г ванильного сахара
  • 5 мандаринов

Для курда:

  • 6 мандаринов
  • половина лимона
  • 2-3 яйца
  • 1/3 стакана сахара
  • 5 г ванильного сахара
  • 2 ст.л. сливочного масла

Приготовление запеканки:

1. Мандарины почистить, удалить белые пленки и косточки. Взбить блендером в пюре.

2. Перемешать творог, молоко, яйца, сахара и ваниль. Тщательно взбить блендером до получения однородной массы.

3. Добавить мандариновое пюре и манную крупу, перемешать. Дать постоять в течение 15-20 минут, чтобы манка набухла.

4. Форму для выпечки смазать маслом. Добавить творожную массу и разровнять. По желанию украсить верх очищенными дольками мандаринов.

5. Готовить в разогретой до 180 С духовке около часа, чтобы запеканка подрумянилась.

6. Остудить при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на ночь.

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Приготовление курда:

1. Мандарины и лимон хорошо помыть. Натереть цедру (только яркий внешний слой) на мелкой терке. Растереть вместе с сахаром.

2. Выжать из мандаринов и лимона сок.

3. Перемешать сок, цедру с сахаром и яйца. Оставить на 20 минут и процедить смесь через сито.

4. Перелить в сотейник, добавить сливочное масло. Готовить на слабом огне, все время помешивая, в течение 5 минут, пока курд не загустеет. Остудить.

Подавать запеканку вместе с мандариновым курдом.

Напомним, ранее мы делились рецептом зимнего чизкейка с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вкусный завтрак из хурмы и мандаринов

Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники:
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Источник:

"Сегодня"

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