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Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

Вкусный и нежный десерт из творога, мака, изюма и орехов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:57
Сырник с творогом и маком
Сырник с творогом и маком
Фото: Depositphotos

Львовский сырник – классический украинский десерт из творога: Мы хотим предложить более интересный вариант: слоеный сырник с маком в духовке. Вы можете покрыть его сметанным кремом или шоколадной помадкой.

Творожно-маковый сырник

Ингредиенты:

  • 2 стакана мака
  • 1 стакан орехов
  • 1 стакан сухарей
  • 10 яиц
  • 500 г домашнего творога
  • сахар – по вкусу
  • 1 литр сметаны
  • 1 лимон
  • изюм
  • ваниль
  • шафран

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить три начинки: маковую, творожную и крем. Для макового слоя растереть мак, добавить нарезанные и поджаренные орехи, сухари и взбитые с сахаром желтки из шести яиц. Все хорошо перемешать. Добавить ранее отделенные и взбитые с сахаром белки.
  2. Хорошо растереть творог, добавить 1 ст.л. сметаны, взбитые с сахаром желтки из четырех яиц, натертый на терке лимон, ваниль, манку, изюм (запаренный и высушенный полотенцем), шафран. Все хорошо перемешать. Помешивая, добавить взбитые с сахаром белки из четырех яиц. 
  3. Затем выложить все в подготовленную форму. Сначала слой мака, на него – слой творога, потом снова слой мака и снова слой творога. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Сверху должен быть маковый слой. Отправить сырник в духовку выпекаться.
  4. Готовый десерт охладить и покрыть кремом или помадкой. Для крема взбить с сахаром жирную сметану и добавить ваниль. Для помадки смешать 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. масла, 1 ст.л. сметаны и 1 ст.л. какао. Помешивая, довести до кипения на слабом огне. Не кипятить. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.

Смотрите видео, как правильно выбрать вкусный творог:

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Источник: Сегодня
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