Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами
Вкусный и нежный десерт из творога, мака, изюма и орехов
Львовский сырник – классический украинский десерт из творога: Мы хотим предложить более интересный вариант: слоеный сырник с маком в духовке. Вы можете покрыть его сметанным кремом или шоколадной помадкой.
Творожно-маковый сырник
Ингредиенты:
- 2 стакана мака
- 1 стакан орехов
- 1 стакан сухарей
- 10 яиц
- 500 г домашнего творога
- сахар – по вкусу
- 1 литр сметаны
- 1 лимон
- изюм
- ваниль
- шафран
Рецепт приготовления:
- Приготовить три начинки: маковую, творожную и крем. Для макового слоя растереть мак, добавить нарезанные и поджаренные орехи, сухари и взбитые с сахаром желтки из шести яиц. Все хорошо перемешать. Добавить ранее отделенные и взбитые с сахаром белки.
- Хорошо растереть творог, добавить 1 ст.л. сметаны, взбитые с сахаром желтки из четырех яиц, натертый на терке лимон, ваниль, манку, изюм (запаренный и высушенный полотенцем), шафран. Все хорошо перемешать. Помешивая, добавить взбитые с сахаром белки из четырех яиц.
- Затем выложить все в подготовленную форму. Сначала слой мака, на него – слой творога, потом снова слой мака и снова слой творога. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Сверху должен быть маковый слой. Отправить сырник в духовку выпекаться.
- Готовый десерт охладить и покрыть кремом или помадкой. Для крема взбить с сахаром жирную сметану и добавить ваниль. Для помадки смешать 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. масла, 1 ст.л. сметаны и 1 ст.л. какао. Помешивая, довести до кипения на слабом огне. Не кипятить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.
Смотрите видео, как правильно выбрать вкусный творог:
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Источник: Сегодня