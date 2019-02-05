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Рецепт дня: творожный пирог с ананасами

Оригинальный десерт с необычным вкусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Творожный пирог с ананасами Фото: depositphotos.com
Творожный пирог с ананасами
Фото: depositphotos.com

Ананасы, консервированные в сиропе, прекрасно гармонируют с творогом. Перед добавлением кусочков фруктов в начинку их следует слегка обсушить. 

Творожный пирог с ананасами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 стакан муки
  • 1/4 стакана сахарной пудры
  • щепотка соли
  • 100 г мягкого сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г творога
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 4 яйца
  • 2/3 банки консервированных ананасов (кольца)
  • 3 ст. л. манки (без горки)
  • щепотка соли

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для теста. Выложить в форму диаметром 24 см, застеленную пергаментной бумагой, утрамбовать руками. Поставить в холодильник на полчаса. 
  2. Затем отправить в разогретую до 180 С духовку, пока готовится начинка.
  3. Кольца ананаса выложить на дуршлаг, обсушить.
  4. Белки взбить со щепоткой соли до устойчивых пиков.
  5. Яичные желтки взбить вместе с сахаром.
  6. Добавить протертый через сито творог и манку, перемешать. 
  7. Ввести взбитые белки, еще раз аккуратно перемешать.
  8. Выложить творожную массу на тесто, сверху поместить кольца ананасов. Запекать еще около 30 минут, пока творог не приобретет легкий золотистый оттенок. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с ананасами. Кроме этого, мы рассказывали, чем полезны ананасы.

Смотрите видео, как в Украине выращивают ананасы и бананы:

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Источник: Сегодня
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