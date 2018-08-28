Рецепт дня: яблочно-грушевый пирог со сметаной

Вкусная осенняя выпечка к чаю

Грушево-яблочный пирог Фото: pixabay.com

Рецептов яблочных пирогов много не бывает, а тем более яблочно-грушевых. Простой рецепт, доступные продукты, отличный результат!

Яблочно-грушевый пирог

Для теста:

сливочное масло – 100 г

пшеничная мука – 200 г

сметана (20%) – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

яблоко (крупное) – 1 шт.

груша (крупная) – 1 шт.

сахар – 150 г

яйцо – 1 шт.

сметана 20% – 200 г

пшеничная мука – 2 ст.л

цедра 1 лимона

сок половины лимона

щепотка ванилина

щепотка молотой корицы

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Рецепт приготовления:

Масло комнатной температуры соединяем с просеянной мукой, разрыхлителем, сметаной, замешиваем тесто. Готовое тесто отправляем в холодильники на 15-30 минут. Яблоко и грушу очищаем от кожуры и сердцевины, тонко нарезаем и поливаем лимонным соком. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем сметану, цедру, корицу, муку и ванилин, продолжаем взбивать еще 1-2 минуты. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, тонким слоем распределяем по форме тесто, делаем бортики высотой около 3 см. На тесто выкладываем фрукты, фрукты заливаем сметаной с другими ингредиентами. Выпекаем при 180-190 С около 50 минут. Остужаем пирог. Посыпаем по желанию сахарной пудрой или миндальными лепестками. Яблочно-грушевый пирог подаем к чаю, кофе или с молоком.

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