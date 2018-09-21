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Рецепт дня: яблочные кексы с сидром

Алкоголь испаряется при нагреве, поэтому такие кексы могут есть дети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Кексы с яблоками и сидром Фото: pixabay.com
Кексы с яблоками и сидром Фото: pixabay.com

Осень – время яблочной выпечки. Для кексов с сидром по рецепту блогера Ирины Чадеевой вам понадобится 8 формочек диаметром 10 см. Их нужно будет предварительно смазать маслом и посыпать мукой.

Яблочные кексы с сидром

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 150 г муки
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1/3 ч.л. соды
  • 100 мл сидра сладкого
  • 2 яйца
  • 2 небольших яблока 
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Рецепт приготовления:

  1. Мягкое масло взбиваем с сахаром в пышный светлый крем. 
  2. Добавляем яйца по очереди, по одному, каждый раз взбивая.
  3. Всыпаем муку, просеянную с содой и корицей.
  4. Вливаем сидр и перемешиваем. Тесто будет чуть жиже, чем для обычного кекса. Раскладываем по формочкам.
  5. Два яблока режем на четвертинки, каждую четвертинку на три кусочка и кладем в тесто. Выпекаем при 180 С 45 минут.
  6. Даем немного остыть и вынимаем, чтобы края не отсырели. Яблочные кексы можно есть теплыми и холодными.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить горячий яблочный сидр со специями. Мы также рассказывали, как приготовить глинтвейн и чем этот напиток из красного вина со специями полезен для здоровья.

Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:

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Источник: "Сегодня"
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