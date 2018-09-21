Рецепт дня: яблочные кексы с сидром
Алкоголь испаряется при нагреве, поэтому такие кексы могут есть дети
Осень – время яблочной выпечки. Для кексов с сидром по рецепту блогера Ирины Чадеевой вам понадобится 8 формочек диаметром 10 см. Их нужно будет предварительно смазать маслом и посыпать мукой.
Яблочные кексы с сидром
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 150 г муки
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/3 ч.л. соды
- 100 мл сидра сладкого
- 2 яйца
- 2 небольших яблока
Рецепт приготовления:
- Мягкое масло взбиваем с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавляем яйца по очереди, по одному, каждый раз взбивая.
- Всыпаем муку, просеянную с содой и корицей.
- Вливаем сидр и перемешиваем. Тесто будет чуть жиже, чем для обычного кекса. Раскладываем по формочкам.
- Два яблока режем на четвертинки, каждую четвертинку на три кусочка и кладем в тесто. Выпекаем при 180 С 45 минут.
- Даем немного остыть и вынимаем, чтобы края не отсырели. Яблочные кексы можно есть теплыми и холодными.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить горячий яблочный сидр со специями. Мы также рассказывали, как приготовить глинтвейн и чем этот напиток из красного вина со специями полезен для здоровья.
Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:
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Источник: "Сегодня"