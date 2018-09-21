Рецепт дня: яблочные кексы с сидром

Алкоголь испаряется при нагреве, поэтому такие кексы могут есть дети

Кексы с яблоками и сидром Фото: pixabay.com

Осень – время яблочной выпечки. Для кексов с сидром по рецепту блогера Ирины Чадеевой вам понадобится 8 формочек диаметром 10 см. Их нужно будет предварительно смазать маслом и посыпать мукой.

Яблочные кексы с сидром

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

100 г сахара

150 г муки

1/2 ч.л. корицы

1/3 ч.л. соды

100 мл сидра сладкого

2 яйца

2 небольших яблока

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Рецепт приготовления:

Мягкое масло взбиваем с сахаром в пышный светлый крем. Добавляем яйца по очереди, по одному, каждый раз взбивая. Всыпаем муку, просеянную с содой и корицей. Вливаем сидр и перемешиваем. Тесто будет чуть жиже, чем для обычного кекса. Раскладываем по формочкам. Два яблока режем на четвертинки, каждую четвертинку на три кусочка и кладем в тесто. Выпекаем при 180 С 45 минут. Даем немного остыть и вынимаем, чтобы края не отсырели. Яблочные кексы можно есть теплыми и холодными.

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Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр: