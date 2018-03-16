Рецепт дня: японский чизкейк из творога и печенья

Такой десерт готовится очень просто, но получается восхитительно вкусным

Шоколадное печенье используется как основа чизкейка, а сладкий крем добавляется в начинку. Сливочный сыр здесь заменятся творогом, что делает десерт менее калорийным.

Чизкейк из творога с шоколадным печеньем

Ингредиенты:

18 штук (190 г) печенья "Oreo" или другого шоколадного с кремовой начинкой

маленькое печенье для украшения

40 г сливочного масла

200 г творога

20 г муки

42 г жидкого меда

2 яйца

Рецепт приготовления:

1. Застелите пергаментной бумагой форму 5.5 х 27 см.

2. Разделите печенье на две половинки и ложкой соскребите крем в миску (получится около 65 г).

3. Возьмите 125 г печенья и измельчите его в блендере в мелкую крошку.

4. Добавьте к печенью 40 г растопленного масла и перемешайте. Утрамбуйте смесь в подготовленную форму и отправьте в холодильник, пока готовится начинка.

5. Отправьте к крему из печенья 200 г творога, 20 г муки, 42 г меда и 2 яйца. Хорошо взбейте до получения однородной массы.

6. Вылейте начинку на основу и разровняйте лопаткой. По желанию украсьте чизкейк миниатюрной версией печенья "Oreo".

7. Выпекайте чизкейк в течение 25 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 С.

8. Перед подачей чизкейк остудите и разрежьте на порционные куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ленивого чизкейка из творога. Мы также писали, как приготовить мандариновый чизкейк без выпечки.

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