Рецепт дня: японский чизкейк из творога и печенья
Такой десерт готовится очень просто, но получается восхитительно вкусным
Шоколадное печенье используется как основа чизкейка, а сладкий крем добавляется в начинку. Сливочный сыр здесь заменятся творогом, что делает десерт менее калорийным.
Чизкейк из творога с шоколадным печеньем
Ингредиенты:
- 18 штук (190 г) печенья "Oreo" или другого шоколадного с кремовой начинкой
- маленькое печенье для украшения
- 40 г сливочного масла
- 200 г творога
- 20 г муки
- 42 г жидкого меда
- 2 яйца
Рецепт приготовления:
1. Застелите пергаментной бумагой форму 5.5 х 27 см.
2. Разделите печенье на две половинки и ложкой соскребите крем в миску (получится около 65 г).
3. Возьмите 125 г печенья и измельчите его в блендере в мелкую крошку.
4. Добавьте к печенью 40 г растопленного масла и перемешайте. Утрамбуйте смесь в подготовленную форму и отправьте в холодильник, пока готовится начинка.
5. Отправьте к крему из печенья 200 г творога, 20 г муки, 42 г меда и 2 яйца. Хорошо взбейте до получения однородной массы.
6. Вылейте начинку на основу и разровняйте лопаткой. По желанию украсьте чизкейк миниатюрной версией печенья "Oreo".
7. Выпекайте чизкейк в течение 25 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 С.
8. Перед подачей чизкейк остудите и разрежьте на порционные куски.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ленивого чизкейка из творога. Мы также писали, как приготовить мандариновый чизкейк без выпечки.
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