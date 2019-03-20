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Рецепт дня: запеченная рыба с оливками от Юлии Высоцкой

Готовим белую рыбу с оливками, каперсами и белым вином

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Рыба с оливками
Рыба с оливками
Фото: freepik.com

Юлия Высоцкая запекает рыбу в духовке с оливками, каперсами, чесноком луком и белым вином. На гарнир к этому блюду можно подать отварной рис, поленту или овощи гриль.

Рыба, запеченная с оливками и каперсами

Ингредиенты: 

  • Рыба белая филе – 1 тушка
  • Оливки – 15 шт.
  • Каперсы – 3 ч. л.
  • Лук репчатый – 1/2 шт.
  • Укроп – 1 пучок
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Вино белое – 150 мл
  • Масло оливковое – 5 ст. л.
  • Перец белый молотый – 1 щепотка
  • Соль морская – 1/4 ч. л.

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 С.
  2. Оливки разрезать пополам, косточки вынуть.
  3. Чеснок почистить и мелко порезать.
  4. Лук мелко порубить.
  5. Соединить оливки, лук и чеснок, добавить каперсы, перемешать.
  6. В жароупорную посуду уложить 2 филе рыбы, сверху – лук с оливками, каперсами и чесноком, посолить.
  7. На начинку выложить оставшуюся рыбу, посолить, поперчить, полить вином и оливковым маслом. Накрыть и оставить мариноваться на 5-10 минут.
  8. Разогреть духовку и запекать рыбу до готовности, примерно 20 минут.
  9. Укроп мелко порубить и посыпать готовую рыбу.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна дорада для здоровья. Кроме этого, "Сегодня" писали, как правильно жарить мясо и рыбу.

Смотрите видео, как правильно выбрать морепродукты:

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Источник: Сегодня
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