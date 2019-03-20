Рецепт дня: запеченная рыба с оливками от Юлии Высоцкой
Готовим белую рыбу с оливками, каперсами и белым вином
Юлия Высоцкая запекает рыбу в духовке с оливками, каперсами, чесноком луком и белым вином. На гарнир к этому блюду можно подать отварной рис, поленту или овощи гриль.
Рыба, запеченная с оливками и каперсами
Ингредиенты:
- Рыба белая филе – 1 тушка
- Оливки – 15 шт.
- Каперсы – 3 ч. л.
- Лук репчатый – 1/2 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Чеснок – 2 зубчика
- Вино белое – 150 мл
- Масло оливковое – 5 ст. л.
- Перец белый молотый – 1 щепотка
- Соль морская – 1/4 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 С.
- Оливки разрезать пополам, косточки вынуть.
- Чеснок почистить и мелко порезать.
- Лук мелко порубить.
- Соединить оливки, лук и чеснок, добавить каперсы, перемешать.
- В жароупорную посуду уложить 2 филе рыбы, сверху – лук с оливками, каперсами и чесноком, посолить.
- На начинку выложить оставшуюся рыбу, посолить, поперчить, полить вином и оливковым маслом. Накрыть и оставить мариноваться на 5-10 минут.
- Разогреть духовку и запекать рыбу до готовности, примерно 20 минут.
- Укроп мелко порубить и посыпать готовую рыбу.
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Источник: Сегодня