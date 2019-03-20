Рецепт дня: запеченная рыба с оливками от Юлии Высоцкой

Готовим белую рыбу с оливками, каперсами и белым вином

Рыба с оливками Фото: freepik.com

Юлия Высоцкая запекает рыбу в духовке с оливками, каперсами, чесноком луком и белым вином. На гарнир к этому блюду можно подать отварной рис, поленту или овощи гриль.

Рыба, запеченная с оливками и каперсами

Ингредиенты:

Рыба белая филе – 1 тушка

Оливки – 15 шт.

Каперсы – 3 ч. л.

Лук репчатый – 1/2 шт.

Укроп – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Вино белое – 150 мл

Масло оливковое – 5 ст. л.

Перец белый молотый – 1 щепотка

Соль морская – 1/4 ч. л.

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 С. Оливки разрезать пополам, косточки вынуть. Чеснок почистить и мелко порезать. Лук мелко порубить. Соединить оливки, лук и чеснок, добавить каперсы, перемешать. В жароупорную посуду уложить 2 филе рыбы, сверху – лук с оливками, каперсами и чесноком, посолить. На начинку выложить оставшуюся рыбу, посолить, поперчить, полить вином и оливковым маслом. Накрыть и оставить мариноваться на 5-10 минут. Разогреть духовку и запекать рыбу до готовности, примерно 20 минут. Укроп мелко порубить и посыпать готовую рыбу.

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