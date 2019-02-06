Рецепт дня: запеченная свинина с горчицей и розмарином
Специи придают мясу потрясающий аромат
Запеченная свинина ассоциируется с домашними праздниками – аромат сочного мяса с румяной корочкой никого не оставляет равнодушным. Сегодня мы расскажем, как запечь свинину с розмарином, чесноком, горчицей и острым перцем.
Свинина, запеченная с горчицей и розмарином
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной корейки без кости
- 2 ст. л. листьев свежего розмарина
- 2 ст. л. дижонской горчицы с зернами
- 1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца
- 4 зубчика чеснока
- оливковое масло
- соль
- свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 220 градусов. Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью.
- Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо.
- Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь.
- Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень.
- Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 градусов и запекать 1 час 10 минут.
- Вынуть мясо из духовки, дать постоять 10-15 минут, убрать нитки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Мясной торт из кролика с яйцом, морковью и сметаной В Украине заметно снизились цены на свинину Зимний салат из фасоли с беконом и гренками Идея для легкого ужина: рис с мидиями и томатным соусом
Источник: Сегодня