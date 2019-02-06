Рецепт дня: запеченная свинина с горчицей и розмарином

Специи придают мясу потрясающий аромат

Запеченная свинина Фото: depositphotos.com

Запеченная свинина ассоциируется с домашними праздниками – аромат сочного мяса с румяной корочкой никого не оставляет равнодушным. Сегодня мы расскажем, как запечь свинину с розмарином, чесноком, горчицей и острым перцем.

Свинина, запеченная с горчицей и розмарином

Ингредиенты:

1,5 кг свиной корейки без кости

2 ст. л. листьев свежего розмарина

2 ст. л. дижонской горчицы с зернами

1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца

4 зубчика чеснока

оливковое масло

соль

свежемолотый черный перец

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 220 градусов. Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью. Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо. Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь. Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень. Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 градусов и запекать 1 час 10 минут. Вынуть мясо из духовки, дать постоять 10-15 минут, убрать нитки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

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