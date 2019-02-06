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Рецепт дня: запеченная свинина с горчицей и розмарином

Специи придают мясу потрясающий аромат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Запеченная свинина Фото: depositphotos.com
Запеченная свинина
Фото: depositphotos.com

Запеченная свинина ассоциируется с домашними праздниками – аромат сочного мяса с румяной корочкой никого не оставляет равнодушным. Сегодня мы расскажем, как запечь свинину с розмарином, чесноком, горчицей и острым перцем.

Свинина, запеченная с горчицей и розмарином

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиной корейки без кости
  • 2 ст. л. листьев свежего розмарина
  • 2 ст. л. дижонской горчицы с зернами
  • 1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца
  • 4 зубчика чеснока 
  • оливковое масло
  • соль
  • свежемолотый черный перец

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 220 градусов. Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью.
  2. Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо.
  3. Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь.
  4. Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень.
  5. Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 градусов и запекать 1 час 10 минут.
  6. Вынуть мясо из духовки, дать постоять 10-15 минут, убрать нитки. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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