Рецепт дня: запеченная свинина с овощами

Сегодня, 15:10

Это блюдо хорошо тем, что к нему не нужен дополнительный гарнир

Свинина в духовке Фото: pixabay.com
Свинина в духовке Фото: pixabay.com

Сочное мясо с ягодной глазурью и запеченными овощами – отличное блюдо для праздничного стола. 

Свинина с овощами в духовке

Ингредиенты на 8 порций:

  • 2 кг свиного филе без кости, одним куском
  • 2/3 стакана желе из красной смородины или брусники
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1/3 стакана дижонской горчицы
  • 1 ч.л. молотого черного перца
  • 8-10 небольших картофелин
  • 3-4 средних моркови
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. базилика

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 230 С, застелить противень фольгой.

2. В маленькой кастрюльке растопить смородиновое желе, добавить горчицу, измельченный чеснок и половину молотого перца, перемешать.

3. Уложить свинину на противень и покрыть половиной глазури со всех сторон, поставить в духовку на час.

4. Картофель тщательно помыть. Не очищая, разрезать на четвертинки.

5. Морковь очистить от кожуры и нарезать кусочками длиной 2,5 см.

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6. Выложить овощи на противень вокруг свинины, полить оливковым маслом, посыпать молотым перцем, солью, базиликом. Убрать противень в духовку еще на 40-50 минут, пока свинина не будет готова (при прокалывании мяса насквозь должен вытекать прозрачный сок), а овощи не станут мягкими.

7. Перед тем как нарезать мясо, дать ему постоять в течение 10-15 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свиных стейков в томатном соусе с овощами. Мы также рассказывали, как запечь куриные грудки в беконе.

Смотрите видео, как приготовить плов с морепродуктами:
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Источник:

"Сегодня"

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