Рецепт дня: запеченная свинина с овощами
Это блюдо хорошо тем, что к нему не нужен дополнительный гарнир
Сочное мясо с ягодной глазурью и запеченными овощами – отличное блюдо для праздничного стола.
Свинина с овощами в духовке
Ингредиенты на 8 порций:
- 2 кг свиного филе без кости, одним куском
- 2/3 стакана желе из красной смородины или брусники
- 5 зубчиков чеснока
- 1/3 стакана дижонской горчицы
- 1 ч.л. молотого черного перца
- 8-10 небольших картофелин
- 3-4 средних моркови
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. базилика
Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до 230 С, застелить противень фольгой.
2. В маленькой кастрюльке растопить смородиновое желе, добавить горчицу, измельченный чеснок и половину молотого перца, перемешать.
3. Уложить свинину на противень и покрыть половиной глазури со всех сторон, поставить в духовку на час.
4. Картофель тщательно помыть. Не очищая, разрезать на четвертинки.
5. Морковь очистить от кожуры и нарезать кусочками длиной 2,5 см.
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6. Выложить овощи на противень вокруг свинины, полить оливковым маслом, посыпать молотым перцем, солью, базиликом. Убрать противень в духовку еще на 40-50 минут, пока свинина не будет готова (при прокалывании мяса насквозь должен вытекать прозрачный сок), а овощи не станут мягкими.
7. Перед тем как нарезать мясо, дать ему постоять в течение 10-15 минут.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свиных стейков в томатном соусе с овощами. Мы также рассказывали, как запечь куриные грудки в беконе.
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