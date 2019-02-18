Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт дня: запеченное куриное филе в лимонном маринаде

Готовим курицу с лимонно-масляной поливкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Курица с лимонным соусом
Курица с лимонным соусом
Фото: Pixabay

Куриная грудка в этом рецепте маринуется в смеси лимона, розмарина, горчицы и оливкового масла. Подавайте ее вместе с рисом или овощным салатом на гарнир.

Куриное филе в духовке

Ингредиенты:

  • Куриное филе с кожей – 4 шт.
  • Лимонная цедра – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 3 ст.л.
  • Горчица дижонская – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Розмарин измельченный – 1 ст.л.
  • Соль - 1/2 Чайной ложки

Читайте также
Рулет из куриного филе с овощами и шпинатным соусом: рецепт от Григория Германа

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе вымойте, обсушите, выложите кожицей вверх в керамическое или стеклянное блюдо.
  2. Для маринада смешайте вилкой оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль и розмарин.
  3. Залейте куриное филе в форме маринадом, накройте фольгой, поставьте в холодильник на 30 минут, а лучше на 2 часа.
  4. Замаринованное филе выньте из холодильника, снимите фольгу, дайте немного постоять при комнатной температуре.
  5. Запекайте 20–25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов, перевернув один раз.
  6. Подавайте филе с гарниром, полив соусом, оставшимся от запекания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт апельсинового соуса к блинам от Григория Германа Гречневая запеканка с творогом: простой рецепт диетического завтрака Вкусно и необычно: хек с соусом из горгонзолы Идея для праздничного ужина: утка, фаршированная фруктовым ассорти
курица рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Стали известны подробности развода Ани Лорак
Стали известны подробности развода Ани Лорак
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Всё о гречке и гречневой каше
Всё о гречке и гречневой каше

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:14Шоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

Вчера, 08:00Стиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляTravel

Крошечная кофейня украинца признана одной из лучших в Европе

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Почему врачи запрещают пить воду стоя?
Почему врачи запрещают пить воду стоя?
В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Что мы будем носить зимой в 2019 году?
Что мы будем носить зимой в 2019 году?
Восстановить психику и успокоить нервы в домашних условиях
Восстановить психику и успокоить нервы в домашних условиях
Как ухаживать за денежным деревом: освещение, полив, подкормка
Как ухаживать за денежным деревом: освещение, полив, подкормка