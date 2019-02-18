Рецепт дня: запеченное куриное филе в лимонном маринаде

Готовим курицу с лимонно-масляной поливкой

Курица с лимонным соусом Фото: Pixabay

Куриная грудка в этом рецепте маринуется в смеси лимона, розмарина, горчицы и оливкового масла. Подавайте ее вместе с рисом или овощным салатом на гарнир.

Куриное филе в духовке

Ингредиенты:

Куриное филе с кожей – 4 шт.

Лимонная цедра – 1 ч.л.

Лимонный сок – 3 ст.л.

Горчица дижонская – 2 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Розмарин измельченный – 1 ст.л.

Соль - 1/2 Чайной ложки

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Рецепт приготовления:

Куриное филе вымойте, обсушите, выложите кожицей вверх в керамическое или стеклянное блюдо. Для маринада смешайте вилкой оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль и розмарин. Залейте куриное филе в форме маринадом, накройте фольгой, поставьте в холодильник на 30 минут, а лучше на 2 часа. Замаринованное филе выньте из холодильника, снимите фольгу, дайте немного постоять при комнатной температуре. Запекайте 20–25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов, перевернув один раз. Подавайте филе с гарниром, полив соусом, оставшимся от запекания.

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Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:

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