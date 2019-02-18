Рецепт дня: запеченное куриное филе в лимонном маринаде
Готовим курицу с лимонно-масляной поливкой
Куриная грудка в этом рецепте маринуется в смеси лимона, розмарина, горчицы и оливкового масла. Подавайте ее вместе с рисом или овощным салатом на гарнир.
Куриное филе в духовке
Ингредиенты:
- Куриное филе с кожей – 4 шт.
- Лимонная цедра – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 3 ст.л.
- Горчица дижонская – 2 ст.л.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Розмарин измельченный – 1 ст.л.
- Соль - 1/2 Чайной ложки
Рецепт приготовления:
- Куриное филе вымойте, обсушите, выложите кожицей вверх в керамическое или стеклянное блюдо.
- Для маринада смешайте вилкой оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль и розмарин.
- Залейте куриное филе в форме маринадом, накройте фольгой, поставьте в холодильник на 30 минут, а лучше на 2 часа.
- Замаринованное филе выньте из холодильника, снимите фольгу, дайте немного постоять при комнатной температуре.
- Запекайте 20–25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов, перевернув один раз.
- Подавайте филе с гарниром, полив соусом, оставшимся от запекания.
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Источник: Сегодня