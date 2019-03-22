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Рецепт дня: запеченный картофель по-гречески

Такое блюдо можно готовить во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 27 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Запеченный картофель в духовке
Запеченный картофель в духовке
Фото: freepik.com

Ароматный картофель с травами и оливковым маслом – отличный гарнир или горячая закуска. Подавайте его с кетчупом, горчичным соусом или домашними соусами дип.

Картофель по-гречески в духовке

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. сока лимона
  • 0.5 ч.л. сухого орегано
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 стакана воды
  • Соль, черный перец – по вкусу 
  • Свежая петрушка – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Картофель почистить и нарезать на дольки. 
  2. Противень застелить фольгой и выложить сверху картофель. 
  3. Приготовить смесь из оливкового масла, сока лимона, нарезанного чеснока и орегано, полить ею картофель. 
  4. Далее картофель посолить, поперчить, залить водой и перемешать. 
  5. Поставить в духовку, разогретую до 200 С, на 45-60 минут. Картошку нужно помешивать время от времени.
  6. Когда картофель станет румяным и вберет жидкость, его можно доставать из духовки.
  7. Украсить мелко нарезанной зеленью петрушки при подаче.

Напомним, ранее мы сообщали, что картошка фри поднимает настроение. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как нельзя жарить картошку.

Смотрите видео о самых дорогих сортах картофеля в мире:

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Источник: Сегодня
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