Рецепт дня: запеченный картофель по-гречески
Такое блюдо можно готовить во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 27 апреля
Ароматный картофель с травами и оливковым маслом – отличный гарнир или горячая закуска. Подавайте его с кетчупом, горчичным соусом или домашними соусами дип.
Картофель по-гречески в духовке
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сока лимона
- 0.5 ч.л. сухого орегано
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/2 стакана воды
- Соль, черный перец – по вкусу
- Свежая петрушка – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Картофель почистить и нарезать на дольки.
- Противень застелить фольгой и выложить сверху картофель.
- Приготовить смесь из оливкового масла, сока лимона, нарезанного чеснока и орегано, полить ею картофель.
- Далее картофель посолить, поперчить, залить водой и перемешать.
- Поставить в духовку, разогретую до 200 С, на 45-60 минут. Картошку нужно помешивать время от времени.
- Когда картофель станет румяным и вберет жидкость, его можно доставать из духовки.
- Украсить мелко нарезанной зеленью петрушки при подаче.
Напомним, ранее мы сообщали, что картошка фри поднимает настроение. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как нельзя жарить картошку.
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Источник: Сегодня