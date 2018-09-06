Рецепт дня: жареное куриное филе с грибами и мелиссой
Вкусная идея для осеннего обеда
Курица и грибы – классическое кулинарное сочетание. Сегодня мы поделимся рецептом куриного филе с шампиньонами и мелиссой в сметанно-винном соусе.
Жареное филе с шампиньонами и мелиссой
Ингредиенты:
- 4 куриных филе
- соль, перец
- 400 г шампиньонов
- 1 лук-шалот
- 100 г сливочного масла
- 125 мл белого вина
- 40 мл вермута
- 250 мл сметаны
- 20 листиков мелиссы
Рецепт приготовления:
- Куриное филе кожи и костей помыть и обсушить. Нарезать тонкими полосками, приправить солью и молотым перцем.
- Шампиньоны помыть и обсушить, нарезать тонкими пластинками.
- Половину сливочного масла растопить и обжарить на нем куриное филе в течение 5 минут, время от времени помешивая. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
- В сковороду, где жарилась курица, добавить оставшееся масло и растопить его. Добавить грибы и лук, тушить до мягкости.
- Влить вино, вермут и сметану, кипятить, пока соус не загустеет.
- Листики мелиссы помыть и мелко порубить, добавить в соус.
- Добавить жареное филе и прогреть, не доводя до кипения. Посолить и поперчить.
- Подавать курицу вместе с макаронами и свежими овощами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Мы также делились рецептами самых вкусных салатов из курицы.
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Источник: "Сегодня"