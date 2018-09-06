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Рецепт дня: жареное куриное филе с грибами и мелиссой

Вкусная идея для осеннего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Курица с грибами и мелиссой Фото: depositphotos.com
Курица с грибами и мелиссой Фото: depositphotos.com

Курица и грибы – классическое кулинарное сочетание. Сегодня мы поделимся рецептом куриного филе с шампиньонами и мелиссой в сметанно-винном соусе.

Жареное филе с шампиньонами и мелиссой

Ингредиенты:

  • 4 куриных филе
  • соль, перец
  • 400 г шампиньонов
  • 1 лук-шалот
  • 100 г сливочного масла
  • 125 мл белого вина
  • 40 мл вермута
  • 250 мл сметаны
  • 20 листиков мелиссы
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе кожи и костей помыть и обсушить. Нарезать тонкими полосками, приправить солью и молотым перцем.
  2. Шампиньоны помыть и обсушить, нарезать тонкими пластинками.
  3. Половину сливочного масла растопить и обжарить на нем куриное филе в течение 5 минут, время от времени помешивая. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
  4. В сковороду, где жарилась курица, добавить оставшееся масло и растопить его. Добавить грибы и лук, тушить до мягкости.
  5. Влить вино, вермут и сметану, кипятить, пока соус не загустеет.
  6. Листики мелиссы помыть и мелко порубить, добавить в соус. 
  7. Добавить жареное филе и прогреть, не доводя до кипения. Посолить и поперчить.
  8. Подавать курицу вместе с макаронами и свежими овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Мы также делились рецептами самых вкусных салатов из курицы.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: "Сегодня"
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