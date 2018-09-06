Рецепт дня: жареное куриное филе с грибами и мелиссой

Вкусная идея для осеннего обеда

Курица с грибами и мелиссой Фото: depositphotos.com

Курица и грибы – классическое кулинарное сочетание. Сегодня мы поделимся рецептом куриного филе с шампиньонами и мелиссой в сметанно-винном соусе.

Жареное филе с шампиньонами и мелиссой

Ингредиенты:

4 куриных филе

соль, перец

400 г шампиньонов

1 лук-шалот

100 г сливочного масла

125 мл белого вина

40 мл вермута

250 мл сметаны

20 листиков мелиссы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками

Рецепт приготовления:

Куриное филе кожи и костей помыть и обсушить. Нарезать тонкими полосками, приправить солью и молотым перцем. Шампиньоны помыть и обсушить, нарезать тонкими пластинками. Половину сливочного масла растопить и обжарить на нем куриное филе в течение 5 минут, время от времени помешивая. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой. В сковороду, где жарилась курица, добавить оставшееся масло и растопить его. Добавить грибы и лук, тушить до мягкости. Влить вино, вермут и сметану, кипятить, пока соус не загустеет. Листики мелиссы помыть и мелко порубить, добавить в соус. Добавить жареное филе и прогреть, не доводя до кипения. Посолить и поперчить. Подавать курицу вместе с макаронами и свежими овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Мы также делились рецептами самых вкусных салатов из курицы.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку: