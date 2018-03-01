Рецепт дня: жаркое из курицы с белым вином

Готовим тушеную курицу с овощами, грибами и вином

Если после праздника у вас остался бокал белого вина, не спешите его выливать. Напиток придаст жаркому интересный, тонкий привкус, которого не добиться никакими приправами.

Куриное жаркое с вином

Ингредиенты:

800 г куриного филе

2 луковицы

2 сладких перца

2 помидора

150 г шампиньонов

1 ст.л. муки

1 бокал белого сухого вина

зелень

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.

2. Все овощи и грибы помыть, нарезать крупными кубиками.

3. Куриное филе нарезать кусочками, добавить в сковороду с луком и жарить, пока оно не побелеет, примерно 7 минут.

4. Добавить грибы, муку и вино. Перемешать и тушить еще 7-10 минут.

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5. Добавить помидоры, болгарский перец и специи. Готовить на слабом огне с открытой крышкой еще 10-15 минут.

6. Перед подачей украсить жаркое измельченной зеленью.

Совет: в жаркое можно добавить сливки или сметану.

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