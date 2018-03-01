Рецепт дня: жаркое из курицы с белым вином
Готовим тушеную курицу с овощами, грибами и вином
Если после праздника у вас остался бокал белого вина, не спешите его выливать. Напиток придаст жаркому интересный, тонкий привкус, которого не добиться никакими приправами.
Куриное жаркое с вином
Ингредиенты:
- 800 г куриного филе
- 2 луковицы
- 2 сладких перца
- 2 помидора
- 150 г шампиньонов
- 1 ст.л. муки
- 1 бокал белого сухого вина
- зелень
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.
2. Все овощи и грибы помыть, нарезать крупными кубиками.
3. Куриное филе нарезать кусочками, добавить в сковороду с луком и жарить, пока оно не побелеет, примерно 7 минут.
4. Добавить грибы, муку и вино. Перемешать и тушить еще 7-10 минут.
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5. Добавить помидоры, болгарский перец и специи. Готовить на слабом огне с открытой крышкой еще 10-15 минут.
6. Перед подачей украсить жаркое измельченной зеленью.
Совет: в жаркое можно добавить сливки или сметану.
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