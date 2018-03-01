Рецепт дня: жаркое из курицы с белым вином

Сегодня, 10:52

Готовим тушеную курицу с овощами, грибами и вином

Жаркое с курицей и грибами Фото: timolina / Freepik
Жаркое с курицей и грибами Фото: timolina / Freepik

Если после праздника у вас остался бокал белого вина, не спешите его выливать. Напиток придаст жаркому интересный, тонкий привкус, которого не добиться никакими приправами. 

Куриное жаркое с вином

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе
  • 2 луковицы
  • 2 сладких перца
  • 2 помидора
  • 150 г шампиньонов
  • 1 ст.л. муки
  • 1 бокал белого сухого вина
  • зелень
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом. 

2. Все овощи и грибы помыть, нарезать крупными кубиками.

3. Куриное филе нарезать кусочками, добавить в сковороду с луком и жарить, пока оно не побелеет, примерно 7 минут.

4. Добавить грибы, муку и вино. Перемешать и тушить еще 7-10 минут. 

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5. Добавить помидоры, болгарский перец и специи. Готовить на слабом огне с открытой крышкой еще 10-15 минут.

6. Перед подачей украсить жаркое измельченной зеленью.

Совет: в жаркое можно добавить сливки или сметану.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер.

Смотрите видео, как сделать молоток для отбивки мяса своими руками:
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Источник:

"Сегодня"

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