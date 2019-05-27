Рецепт дня: жаркое из курицы с летними овощами

Готовим курицу с картошкой, помидорами черри и бобами

Куриные бедрышки в духовке Фото: Depositphotos

Ищете небанальный рецепт для обеда? Тушеные куриные бедрышки с картофелем, беконом, помидорами черри, бобами и сыром – прекрасное легкое блюдо, идеально подходящее для трапезы на свежем воздухе.

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Жаркое из куриных бедер и овощей

Ингредиенты:

8 куриных бедер

2 столовые ложки муки

1 столовая ложка оливкового масла

8 ломтиков бекона

400 мл бульона

500 г мелкого молодого картофеля, разрезанного пополам

200 г жирного мягкого сыра

200 г очищенных зеленых бобов

200 г сахарной кукурузы (замороженной, свежей или из банки)

200 г помидоров черри, разрезанных пополам

Соль

Специи

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Рецепт приготовления:

Посыпьте курицу мукой и приправами. Разогрейте масло в кастрюле с крышкой и порциями обжарьте курицу, затем переложите ее на тарелку. Добавьте бекон и жарьте 5 минут, пока он не станет хрустящим. Верните курицу на сковороду. Добавьте бульон, накройте крышкой и тушите 30 минут, добавив картофель через 10 минут, пока курица не приготовится, а картофель не станет мягким. Добавьте сыр, затем остальные овощи и приправьте по вкусу. Готовьте еще 5 минут, накройте крышкой и подавайте.

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