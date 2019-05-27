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Рецепт дня: жаркое из курицы с летними овощами

Готовим курицу с картошкой, помидорами черри и бобами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Куриные бедрышки в духовке
Куриные бедрышки в духовке
Фото: Depositphotos

Ищете небанальный рецепт для обеда? Тушеные куриные бедрышки с картофелем, беконом, помидорами черри, бобами и сыром – прекрасное легкое блюдо, идеально подходящее для трапезы на свежем воздухе.

Смотрите видео, как приготовить сочные куриные стрипсы:

Жаркое из куриных бедер и овощей

Ингредиенты:

  • 8 куриных бедер
  • 2 столовые ложки муки
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 8 ломтиков бекона
  • 400 мл бульона
  • 500 г мелкого молодого картофеля, разрезанного пополам
  • 200 г жирного мягкого сыра
  • 200 г очищенных зеленых бобов
  • 200 г сахарной кукурузы (замороженной, свежей или из банки)
  • 200 г помидоров черри, разрезанных пополам
  • Соль
  • Специи

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Рецепт приготовления:

  1. Посыпьте курицу мукой и приправами. 
  2. Разогрейте масло в кастрюле с крышкой и порциями обжарьте курицу, затем переложите ее на тарелку. 
  3. Добавьте бекон и жарьте 5 минут, пока он не станет хрустящим.
  4. Верните курицу на сковороду. Добавьте бульон, накройте крышкой и тушите 30 минут, добавив картофель через 10 минут, пока курица не приготовится, а картофель не станет мягким.
  5. Добавьте сыр, затем остальные овощи и приправьте по вкусу. Готовьте еще 5 минут, накройте крышкой и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько можно хранить приготовленную курицу. "Сегодня" также делились рецептом куриного салата с виноградом.

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Источник: Сегодня
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