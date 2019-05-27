Рецепт дня: жаркое из курицы с летними овощами
Готовим курицу с картошкой, помидорами черри и бобами
Ищете небанальный рецепт для обеда? Тушеные куриные бедрышки с картофелем, беконом, помидорами черри, бобами и сыром – прекрасное легкое блюдо, идеально подходящее для трапезы на свежем воздухе.
Смотрите видео, как приготовить сочные куриные стрипсы:
Жаркое из куриных бедер и овощей
Ингредиенты:
- 8 куриных бедер
- 2 столовые ложки муки
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 8 ломтиков бекона
- 400 мл бульона
- 500 г мелкого молодого картофеля, разрезанного пополам
- 200 г жирного мягкого сыра
- 200 г очищенных зеленых бобов
- 200 г сахарной кукурузы (замороженной, свежей или из банки)
- 200 г помидоров черри, разрезанных пополам
- Соль
- Специи
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Рецепт приготовления:
- Посыпьте курицу мукой и приправами.
- Разогрейте масло в кастрюле с крышкой и порциями обжарьте курицу, затем переложите ее на тарелку.
- Добавьте бекон и жарьте 5 минут, пока он не станет хрустящим.
- Верните курицу на сковороду. Добавьте бульон, накройте крышкой и тушите 30 минут, добавив картофель через 10 минут, пока курица не приготовится, а картофель не станет мягким.
- Добавьте сыр, затем остальные овощи и приправьте по вкусу. Готовьте еще 5 минут, накройте крышкой и подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько можно хранить приготовленную курицу. "Сегодня" также делились рецептом куриного салата с виноградом.
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Источник: Сегодня