Рецепт домашнего мороженого с черникой и лавандой
Сделать такой летний десерт по силам каждому
Если вы приготовите мороженое дома, то будете уверены в том, что десерт не принесет никакого вреда – только сплошное удовольствие. Делимся рецептом оригинального черничного мороженого с добавлением цветков сушеной лаванды. Оно непременно порадует вас своим ягодным вкусом и нежным цветочным ароматом.
Черничное мороженое с лавандой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 286 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2,5 стакана молока жирностью 3,2%
- 200 г черники
- 150 г сахара
- 2 ч. л. муки
- 1 ст. л. сухих цветков лаванды
- 4 яичных желтка
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Способ приготовления:
- Молоко нагрейте и всыпьте в него цветки лаванды. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте на 15 минут.
- Перебейте ягоды блендером в пюре, перетрите черничное пюре через сито. Взбейте яичные желтки с сахаром добела. Процедите молоко.
- Добавьте к желткам муку и хорошо перемешайте. Влейте немного молока и перемешайте.
- Сделайте из двух мисок разной величины водяную баню (в нижнюю миску налейте воду, поставьте ее на огонь, а сверху поместите вторую миску). Налейте в верхнюю миску молоко, нагрейте и введите молочно-яичную смесь. Нагревайте, постоянно помешивая, пока она не начнет загустевать. После можно выключить огонь и оставить смесь на горячей бане, чтобы она еще больше загустела. Консистенция готовой смеси напоминает не очень густую сметану.
- Добавьте в мороженое черничное пюре, перемешайте и охладите. Переложите мороженое в контейнер, закройте крышкой и поместите в морозильную камеру. Время охлаждения: 6-8 часов.
- Когда мороженое загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаньте его и взбейте блендером. Затем поместите в морозильную камеру еще на 1-2 часа. После мороженое уже можно подавать (хотя оно еще будет мягким), а можно взбить вилкой и еще раз заморозить.
Как подавать мороженое
Десерт можно полить черничным вареньем и украсить веточками лаванды.
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