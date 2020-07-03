Рецепт домашнего мороженого с черникой и лавандой

Сделать такой летний десерт по силам каждому

Если вы приготовите мороженое дома, то будете уверены в том, что десерт не принесет никакого вреда – только сплошное удовольствие. Делимся рецептом оригинального черничного мороженого с добавлением цветков сушеной лаванды. Оно непременно порадует вас своим ягодным вкусом и нежным цветочным ароматом.

Черничное мороженое с лавандой

Черничное мороженое с лавандой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

286 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2,5 стакана молока жирностью 3,2%

200 г черники

150 г сахара

2 ч. л. муки

1 ст. л. сухих цветков лаванды

4 яичных желтка

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Способ приготовления:

Молоко нагрейте и всыпьте в него цветки лаванды. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте на 15 минут. Перебейте ягоды блендером в пюре, перетрите черничное пюре через сито. Взбейте яичные желтки с сахаром добела. Процедите молоко. Добавьте к желткам муку и хорошо перемешайте. Влейте немного молока и перемешайте. Сделайте из двух мисок разной величины водяную баню (в нижнюю миску налейте воду, поставьте ее на огонь, а сверху поместите вторую миску). Налейте в верхнюю миску молоко, нагрейте и введите молочно-яичную смесь. Нагревайте, постоянно помешивая, пока она не начнет загустевать. После можно выключить огонь и оставить смесь на горячей бане, чтобы она еще больше загустела. Консистенция готовой смеси напоминает не очень густую сметану. Добавьте в мороженое черничное пюре, перемешайте и охладите. Переложите мороженое в контейнер, закройте крышкой и поместите в морозильную камеру. Время охлаждения: 6-8 часов. Когда мороженое загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаньте его и взбейте блендером. Затем поместите в морозильную камеру еще на 1-2 часа. После мороженое уже можно подавать (хотя оно еще будет мягким), а можно взбить вилкой и еще раз заморозить.

Как подавать мороженое

Десерт можно полить черничным вареньем и украсить веточками лаванды.

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