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Рецепт эмпанадас с мясным фаршем, сладким перцем и вареным яйцом

Сегодня, 12:14

В начинку этих пирожков добавляется предварительно обжаренный фарш

Эмпанадас впервые появились в Испании. Эти пирожки, наполненные морепродуктами, мясом, сыром, овощами или фруктами, пользуются огромной популярностью во всех странах Латинской Америки. Они имеют характерную полукруглую форму и готовятся из бездрожжевого теста.

Мы поделимся рецептом сытных эмпанадас с начинкой из мясного фарша, вареных яиц, жареных овощей и оливок. Их можно подавать на завтрак или как горячую закуску.

Эмпанадас с фаршем

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 335 ккал на 100 г

Ингредиенты для теста:

  • 360 г муки
  • 1/2 ч.л. соли
  • 170 г сливочного масла (нарезанного кубиками)
  • 1 яйцо
  • 125 мл молока

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Способ приготовления:

  1. Смешайте муку и соль в процессоре (можно вымешивать руками).
  2. Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко понемногу. Смешайте, пока не получатся небольшие отдельные шарики и тесто станет мягким и эластичным.
  3. Сделайте шарик из теста и дайте отдохнуть 10 минут.
  4. Разделите тесто на два шарика и раскатайте скалкой два диска.
  5. Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски, наполните начинкой и сформируйте эмпанадас.
  6. Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ºС.

Как сделать начинку для эмпанадас

Эмпанадас с мясом
Эмпанадас с мясом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г говяжьего фарша
  • 1 небольшая луковица
  • 3 стебля зеленого лука
  • 1 небольшой красный или зеленый перец
  • 12 шт. оливок
  • 2 вареных яйца
  • Сладкая и острая молотая паприка
  • Кумин
  • Соль, перец
  • 75 мл говяжьего бульона
  • Растительное масло – для обжарки

Способ приготовления:

  1. Лук и перец мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить мясо, быстро подрумянить на сильном огне.
  2. Как только мясо изменит цвет, снять с огня, добавить специи, маслины и немного говяжьего бульона. Посолить и поперчить, перемешать, остудить и убрать в холодильник на несколько часов.
  3. Перед выпечкой добавить рубленые вареные яйца.

Смотрите видео, как приготовить эквадорские пирожки:

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Источник: Сегодня
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