Рецепт эмпанадас с мясным фаршем, сладким перцем и вареным яйцом

В начинку этих пирожков добавляется предварительно обжаренный фарш

Эмпанадас впервые появились в Испании. Эти пирожки, наполненные морепродуктами, мясом, сыром, овощами или фруктами, пользуются огромной популярностью во всех странах Латинской Америки. Они имеют характерную полукруглую форму и готовятся из бездрожжевого теста.

Мы поделимся рецептом сытных эмпанадас с начинкой из мясного фарша, вареных яиц, жареных овощей и оливок. Их можно подавать на завтрак или как горячую закуску.

Эмпанадас с фаршем

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

335 ккал на 100 г

Ингредиенты для теста:

360 г муки

1/2 ч.л. соли

170 г сливочного масла (нарезанного кубиками)

1 яйцо

125 мл молока

Способ приготовления:

Смешайте муку и соль в процессоре (можно вымешивать руками). Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко понемногу. Смешайте, пока не получатся небольшие отдельные шарики и тесто станет мягким и эластичным. Сделайте шарик из теста и дайте отдохнуть 10 минут. Разделите тесто на два шарика и раскатайте скалкой два диска. Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски, наполните начинкой и сформируйте эмпанадас. Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ºС.

Как сделать начинку для эмпанадас

Эмпанадас с мясом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г говяжьего фарша

1 небольшая луковица

3 стебля зеленого лука

1 небольшой красный или зеленый перец

12 шт. оливок

2 вареных яйца

Сладкая и острая молотая паприка

Кумин

Соль, перец

75 мл говяжьего бульона

Растительное масло – для обжарки

Способ приготовления:

Лук и перец мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить мясо, быстро подрумянить на сильном огне. Как только мясо изменит цвет, снять с огня, добавить специи, маслины и немного говяжьего бульона. Посолить и поперчить, перемешать, остудить и убрать в холодильник на несколько часов. Перед выпечкой добавить рубленые вареные яйца.

Смотрите видео, как приготовить эквадорские пирожки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить расстегаи с рыбой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать янтыки с мясным фаршем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться