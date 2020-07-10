Рецепт эмпанадас с мясным фаршем, сладким перцем и вареным яйцом
В начинку этих пирожков добавляется предварительно обжаренный фарш
Эмпанадас впервые появились в Испании. Эти пирожки, наполненные морепродуктами, мясом, сыром, овощами или фруктами, пользуются огромной популярностью во всех странах Латинской Америки. Они имеют характерную полукруглую форму и готовятся из бездрожжевого теста.
Мы поделимся рецептом сытных эмпанадас с начинкой из мясного фарша, вареных яиц, жареных овощей и оливок. Их можно подавать на завтрак или как горячую закуску.
Эмпанадас с фаршем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 335 ккал на 100 г
Ингредиенты для теста:
- 360 г муки
- 1/2 ч.л. соли
- 170 г сливочного масла (нарезанного кубиками)
- 1 яйцо
- 125 мл молока
Способ приготовления:
- Смешайте муку и соль в процессоре (можно вымешивать руками).
- Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко понемногу. Смешайте, пока не получатся небольшие отдельные шарики и тесто станет мягким и эластичным.
- Сделайте шарик из теста и дайте отдохнуть 10 минут.
- Разделите тесто на два шарика и раскатайте скалкой два диска.
- Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски, наполните начинкой и сформируйте эмпанадас.
- Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ºС.
Как сделать начинку для эмпанадас
Ингредиенты:
- 400 г говяжьего фарша
- 1 небольшая луковица
- 3 стебля зеленого лука
- 1 небольшой красный или зеленый перец
- 12 шт. оливок
- 2 вареных яйца
- Сладкая и острая молотая паприка
- Кумин
- Соль, перец
- 75 мл говяжьего бульона
- Растительное масло – для обжарки
Способ приготовления:
- Лук и перец мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить мясо, быстро подрумянить на сильном огне.
- Как только мясо изменит цвет, снять с огня, добавить специи, маслины и немного говяжьего бульона. Посолить и поперчить, перемешать, остудить и убрать в холодильник на несколько часов.
- Перед выпечкой добавить рубленые вареные яйца.
Смотрите видео, как приготовить эквадорские пирожки:
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