Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт энчиладас с мясным фаршем, сыром и помидорами

Готовим аппетитную мексиканскую закуску

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Энчиладас с фаршем
Энчиладас с фаршем
Фото: Pixabay

Энчиладас – одно из ключевых блюд мексиканской кухни. Эта закуска представляет собой тонкую кукурузную лепешку с начинкой, чаще всего мясной. Лепешки сворачивают и  обжаривают на сковороде или запекают в духовке до румяной корочки.

Энчиладас с мясным фаршем

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 красная луковица, мелко нарезанная
  • 500 г говяжьего фарша
  • банка измельченных томатов (400 г)
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • соль, черный перец
  • 180 г сметаны
  • 6 больших тортилий или круглых лавашей
  • 100 г тертой моцареллы
  • Зелень и свежие овощи - для подачи

Читайте также
Рецепт для пикника: тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой

Рецепт приготовления:

  1. Обжарить на оливковом масле лук, добавить мясной фарш. Разбивая комочки деревянной ложкой, жарить 4 минуты.
  2. Добавить томаты, паприку, соль, перец. Жарить еще 6 минут или до готовности.
  3. Разогреть духовку до максимальной температуры в режиме гриль. 
  4. Каждую тортилью смазать столовой ложкой сметаны, распределить 1/2 чашки соуса с фаршем на тортилью, свернуть в рулет и выложить в форму для запекания швом вниз. Проделать то же самое со всеми тортильями.
  5. Сверху энчиладас смазать оставшейся сметаной и посыпать сыром. Запекать 5 минут, подавать с зеленью и овощами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мексиканские буррито со свининой и овощами. "Сегодня" также писали, как приготовить соус гуакамоле из авокадо.

Смотрите видео, как приготовить фаршированный багет по-французски:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника Великий пост 2019: рыбный суп с помидорами и зеленым горошком Рецепт дня: тушеная свинина с грибами и пивом Сытно и вкусно: котлеты в фольге с беконом
мясо рецепт фарш закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Популярные статьи

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

Новости партнеров

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Торт Минутка на сковороде без выпечки
Торт Минутка на сковороде без выпечки
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Очень вкусный салат, который уплетают за обе щеки
Очень вкусный салат, который уплетают за обе щеки
Салат Графиня
Салат Графиня