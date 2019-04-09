Рецепт энчиладас с мясным фаршем, сыром и помидорами

Готовим аппетитную мексиканскую закуску

Энчиладас с фаршем Фото: Pixabay

Энчиладас – одно из ключевых блюд мексиканской кухни. Эта закуска представляет собой тонкую кукурузную лепешку с начинкой, чаще всего мясной. Лепешки сворачивают и обжаривают на сковороде или запекают в духовке до румяной корочки.

Энчиладас с мясным фаршем

Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

1 красная луковица, мелко нарезанная

500 г говяжьего фарша

банка измельченных томатов (400 г)

1 ч.л. копченой паприки

соль, черный перец

180 г сметаны

6 больших тортилий или круглых лавашей

100 г тертой моцареллы

Зелень и свежие овощи - для подачи

Рецепт приготовления:

Обжарить на оливковом масле лук, добавить мясной фарш. Разбивая комочки деревянной ложкой, жарить 4 минуты. Добавить томаты, паприку, соль, перец. Жарить еще 6 минут или до готовности. Разогреть духовку до максимальной температуры в режиме гриль. Каждую тортилью смазать столовой ложкой сметаны, распределить 1/2 чашки соуса с фаршем на тортилью, свернуть в рулет и выложить в форму для запекания швом вниз. Проделать то же самое со всеми тортильями. Сверху энчиладас смазать оставшейся сметаной и посыпать сыром. Запекать 5 минут, подавать с зеленью и овощами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мексиканские буррито со свининой и овощами. "Сегодня" также писали, как приготовить соус гуакамоле из авокадо.

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