Рецепт энчиладас с мясным фаршем, сыром и помидорами
Готовим аппетитную мексиканскую закуску
Энчиладас – одно из ключевых блюд мексиканской кухни. Эта закуска представляет собой тонкую кукурузную лепешку с начинкой, чаще всего мясной. Лепешки сворачивают и обжаривают на сковороде или запекают в духовке до румяной корочки.
Энчиладас с мясным фаршем
Ингредиенты:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 красная луковица, мелко нарезанная
- 500 г говяжьего фарша
- банка измельченных томатов (400 г)
- 1 ч.л. копченой паприки
- соль, черный перец
- 180 г сметаны
- 6 больших тортилий или круглых лавашей
- 100 г тертой моцареллы
- Зелень и свежие овощи - для подачи
Рецепт приготовления:
- Обжарить на оливковом масле лук, добавить мясной фарш. Разбивая комочки деревянной ложкой, жарить 4 минуты.
- Добавить томаты, паприку, соль, перец. Жарить еще 6 минут или до готовности.
- Разогреть духовку до максимальной температуры в режиме гриль.
- Каждую тортилью смазать столовой ложкой сметаны, распределить 1/2 чашки соуса с фаршем на тортилью, свернуть в рулет и выложить в форму для запекания швом вниз. Проделать то же самое со всеми тортильями.
- Сверху энчиладас смазать оставшейся сметаной и посыпать сыром. Запекать 5 минут, подавать с зеленью и овощами.
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Источник: Сегодня