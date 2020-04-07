Рецепт французского лукового супа в горшочке
Готовим луковый суп с сыром в духовке
Французский луковый суп – это довольно густой суп-пюре на мясном бульоне, с гренками, запеченный в горшочке под сырной корочкой, иногда с добавлением алкоголя.
Существует и более легкая версия блюда – на курином бульоне, и вегетарианская – на овощном бульоне или даже на воде.
Французский луковый суп классический
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 126 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 мл бульона
- 800 г лука
- 50 г сливочного масла
- 5-6 веточек тимьяна или шалфея
- 120 г твердого сыра
- 6 ломтиков багета
- Соль – по вкусу
Читайте также:Как сварить самый вкусный луковый крем-суп
Способ приготовления:
- Почистить лук, помыть и нарезать каждую луковицу тонкими четверть-кольцами.
- В сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло и выложить нарезанный лук. Обжарить его на очень слабом огне в течение 30 минут – за это время он должен уменьшиться в объеме и приобрести карамельный оттенок.
- Влить один стакан бульона и добавить листики тимьяна или шалфея. Варить, постоянно помешивая, пока бульон практически полностью не испарится. Затем влить оставшийся бульон и варить суп на среднем огне – до густоты на ваш вкус.
- В самом конце посолить и поперчить суп, пор желанию влить немного белого сухого вина. Выключить.
- Накрыть суп крышкой и дать ему постоять 15 минут.
- Тем временем натереть сыр на терке, нарезать багет ломтиками и подсушить на сухой сковороде.
- Разлить суп по порционным горшочкам, присыпать каждый сыром, поверх сыра выложить ломтики подсушенного багета, а сверху – снова сыр.
- Отправить горшочки с луковым супом в разогретую до 180 ºС духовку и запекать, пока сыр не расплавится.
- Достать суп из духовки и сразу же подавать.
Полезный совет
Если у вас нет свежего тимьяна, вы можете заменить его сушеным. Будет достаточно 1/2 чайной ложки.
Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:
Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. "Сегодня" также делились рецептом постного рассольника с перловкой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Как сделать макаронные блинчики с колбасой и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа Как сварить постный рассольник с перловкой Говядина по-бургундски в духовке: рецепт дня Как исправить пересоленный суп: полезные советы Картофельно-грибная запеканка с сыром в духовке: рецепт дня
Источник: Сегодня