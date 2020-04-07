Рецепт французского лукового супа в горшочке

Готовим луковый суп с сыром в духовке

Французский луковый суп – это довольно густой суп-пюре на мясном бульоне, с гренками, запеченный в горшочке под сырной корочкой, иногда с добавлением алкоголя.

Существует и более легкая версия блюда – на курином бульоне, и вегетарианская – на овощном бульоне или даже на воде.

Французский луковый суп классический

Французский луковый суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

126 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 мл бульона

800 г лука

50 г сливочного масла

5-6 веточек тимьяна или шалфея

120 г твердого сыра

6 ломтиков багета

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Почистить лук, помыть и нарезать каждую луковицу тонкими четверть-кольцами. В сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло и выложить нарезанный лук. Обжарить его на очень слабом огне в течение 30 минут – за это время он должен уменьшиться в объеме и приобрести карамельный оттенок. Влить один стакан бульона и добавить листики тимьяна или шалфея. Варить, постоянно помешивая, пока бульон практически полностью не испарится. Затем влить оставшийся бульон и варить суп на среднем огне – до густоты на ваш вкус. В самом конце посолить и поперчить суп, пор желанию влить немного белого сухого вина. Выключить. Накрыть суп крышкой и дать ему постоять 15 минут. Тем временем натереть сыр на терке, нарезать багет ломтиками и подсушить на сухой сковороде. Разлить суп по порционным горшочкам, присыпать каждый сыром, поверх сыра выложить ломтики подсушенного багета, а сверху – снова сыр. Отправить горшочки с луковым супом в разогретую до 180 ºС духовку и запекать, пока сыр не расплавится. Достать суп из духовки и сразу же подавать.

Полезный совет

Если у вас нет свежего тимьяна, вы можете заменить его сушеным. Будет достаточно 1/2 чайной ложки.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

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