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Рецепт французского лукового супа в горшочке

Готовим луковый суп с сыром в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 11:32

Французский луковый суп – это довольно густой суп-пюре на мясном бульоне, с гренками, запеченный в горшочке под сырной корочкой, иногда с добавлением алкоголя.

Существует и более легкая версия блюда – на курином бульоне, и вегетарианская – на овощном бульоне или даже на воде.

Французский луковый суп классический

Французский луковый суп
Французский луковый суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 126 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 мл бульона
  • 800 г лука
  • 50 г сливочного масла
  • 5-6 веточек тимьяна или шалфея
  • 120 г твердого сыра
  • 6 ломтиков багета
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Почистить лук, помыть и нарезать каждую луковицу тонкими четверть-кольцами.
  2. В сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло и выложить нарезанный лук. Обжарить его на очень слабом огне в течение 30 минут – за это время он должен уменьшиться в объеме и приобрести карамельный оттенок.
  3. Влить один стакан бульона и добавить листики тимьяна или шалфея. Варить, постоянно помешивая, пока бульон практически полностью не испарится. Затем влить оставшийся бульон и варить суп на среднем огне – до густоты на ваш вкус.
  4. В самом конце посолить и поперчить суп, пор желанию влить немного белого сухого вина. Выключить.
  5. Накрыть суп крышкой и дать ему постоять 15 минут.
  6. Тем временем натереть сыр на терке, нарезать багет ломтиками и подсушить на сухой сковороде.
  7. Разлить суп по порционным горшочкам, присыпать каждый сыром, поверх сыра выложить ломтики подсушенного багета, а сверху – снова сыр.
  8. Отправить горшочки с луковым супом в разогретую до 180 ºС духовку и запекать, пока сыр не расплавится.
  9. Достать суп из духовки и сразу же подавать.

Полезный совет

Если у вас нет свежего тимьяна, вы можете заменить его сушеным. Будет достаточно 1/2 чайной ложки.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. "Сегодня" также делились рецептом постного рассольника с перловкой.

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Источник: Сегодня
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