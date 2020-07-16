Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт французского овощного салата с жареным сыром

Сегодня, 18:09

Готовим необычный салат с жареным камамбером, авокадо и овощами

Камамбер – мягкий жирный сыр из коровьего молока. Его используют для приготовления сырной тарелки и овощных салатов, запекают на гриле и жарят в кляре.

Мы поделимся рецептом оригинального французского салата с горячим камамбером. Он приятно удивит вас своим изысканным вкусом.

Французский салат с горячим сыром

Рецепт салата с жареным сыром
Рецепт салата с жареным сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 20 шт. виноградин
  • 3-4 ст.л обжаренных кедровых орешков
  • 1 помидор или горсть помидоров черри
  • 200 г камамбера
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. муки
  • 2-3 ст.л. панировочных сухарей
  • Листья салата

Читайте также:
Как приготовить салат "Нисуаз" с консервированным тунцом

Для малиновой заправки:

  • 60 мл оливкового масла
  • 10 мл кунжутного масла
  • 10 мл малинового уксуса
  • 10 мл бальзамического уксуса
  • 1 зубчик чеснока
  • Несколько капель соуса табаско
  • 1 ч.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. лимонного сока

Для яблочного конфита:

  • 1 яблоко
  • 50 г меда
  • 20 г сливочного масла
  • 15 мл винного соуса
  • 10 мл оливкового масла

Смотрите видео, как сделать "Цезарь" на гриле:

Способ приготовления:

  1. Приготовьте яблочный конфит. Нарезанное кусочками яблоко обжарьте в смеси сливочного и оливкового масла. Добавьте мед и уксус. Готовьте до тех пор, пока кусочки яблок не станут липкими, но будут сохранять форму.
  2. Для малиновой заправки смешайте все ингредиенты в блендере до однородности.
  3. Для первого салата смешайте кубики авокадо, кедровые орешки, разрезанные пополам виноградинки и остывший яблочный конфит. Заправьте все это частью малиновой заправки.
  4. Для второго салата смешайте зелень с кусочками помидоров и заправьте оставшейся частью малинового соуса.
  5. Камамбер нарежьте треугольниками, обмакните в слегка взбитое яйцо, затем в муку, затем опять в яйцо и в панировку. Обжарьте во фритюре.

Как подавать блюдо

Горячий сыр подавайте с двумя видами салатов.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, креветок и помидоров, а также рассказывали, как сделать восточный салат табуле из киноа и овощей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт диетических куриных котлет с кабачками и зеленью Рецепт вишневого пирога из сериала "Твин Пикс" Как приготовить салат "Нисуаз" с консервированным тунцом Рецепт быстрого домашнего лимонада с мятой и лаймом
сыр салат рецепт камамбер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Сегодня, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Сегодня, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Сегодня, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 23:35Events

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Вчера, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Вчера, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Вчера, 07:30Психология

Самый мудрый знак зодиака

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

14 июляEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

14 июляШоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

14 июляПсихология

Знаки зодиака с очень сложным характером

14 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять