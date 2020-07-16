Рецепт французского овощного салата с жареным сыром
Готовим необычный салат с жареным камамбером, авокадо и овощами
Камамбер – мягкий жирный сыр из коровьего молока. Его используют для приготовления сырной тарелки и овощных салатов, запекают на гриле и жарят в кляре.
Мы поделимся рецептом оригинального французского салата с горячим камамбером. Он приятно удивит вас своим изысканным вкусом.
Французский салат с горячим сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 20 шт. виноградин
- 3-4 ст.л обжаренных кедровых орешков
- 1 помидор или горсть помидоров черри
- 200 г камамбера
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. муки
- 2-3 ст.л. панировочных сухарей
- Листья салата
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Для малиновой заправки:
- 60 мл оливкового масла
- 10 мл кунжутного масла
- 10 мл малинового уксуса
- 10 мл бальзамического уксуса
- 1 зубчик чеснока
- Несколько капель соуса табаско
- 1 ч.л. соевого соуса
- 1 ч.л. лимонного сока
Для яблочного конфита:
- 1 яблоко
- 50 г меда
- 20 г сливочного масла
- 15 мл винного соуса
- 10 мл оливкового масла
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Способ приготовления:
- Приготовьте яблочный конфит. Нарезанное кусочками яблоко обжарьте в смеси сливочного и оливкового масла. Добавьте мед и уксус. Готовьте до тех пор, пока кусочки яблок не станут липкими, но будут сохранять форму.
- Для малиновой заправки смешайте все ингредиенты в блендере до однородности.
- Для первого салата смешайте кубики авокадо, кедровые орешки, разрезанные пополам виноградинки и остывший яблочный конфит. Заправьте все это частью малиновой заправки.
- Для второго салата смешайте зелень с кусочками помидоров и заправьте оставшейся частью малинового соуса.
- Камамбер нарежьте треугольниками, обмакните в слегка взбитое яйцо, затем в муку, затем опять в яйцо и в панировку. Обжарьте во фритюре.
Как подавать блюдо
Горячий сыр подавайте с двумя видами салатов.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, креветок и помидоров, а также рассказывали, как сделать восточный салат табуле из киноа и овощей.
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