Рецепт французского овощного салата с жареным сыром

Готовим необычный салат с жареным камамбером, авокадо и овощами

Камамбер – мягкий жирный сыр из коровьего молока. Его используют для приготовления сырной тарелки и овощных салатов, запекают на гриле и жарят в кляре.

Мы поделимся рецептом оригинального французского салата с горячим камамбером. Он приятно удивит вас своим изысканным вкусом.

Французский салат с горячим сыром

Рецепт салата с жареным сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

20 шт. виноградин

3-4 ст.л обжаренных кедровых орешков

1 помидор или горсть помидоров черри

200 г камамбера

1 яйцо

2-3 ст.л. муки

2-3 ст.л. панировочных сухарей

Листья салата

Для малиновой заправки:

60 мл оливкового масла

10 мл кунжутного масла

10 мл малинового уксуса

10 мл бальзамического уксуса

1 зубчик чеснока

Несколько капель соуса табаско

1 ч.л. соевого соуса

1 ч.л. лимонного сока

Для яблочного конфита:

1 яблоко

50 г меда

20 г сливочного масла

15 мл винного соуса

10 мл оливкового масла

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Способ приготовления:

Приготовьте яблочный конфит. Нарезанное кусочками яблоко обжарьте в смеси сливочного и оливкового масла. Добавьте мед и уксус. Готовьте до тех пор, пока кусочки яблок не станут липкими, но будут сохранять форму. Для малиновой заправки смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Для первого салата смешайте кубики авокадо, кедровые орешки, разрезанные пополам виноградинки и остывший яблочный конфит. Заправьте все это частью малиновой заправки. Для второго салата смешайте зелень с кусочками помидоров и заправьте оставшейся частью малинового соуса. Камамбер нарежьте треугольниками, обмакните в слегка взбитое яйцо, затем в муку, затем опять в яйцо и в панировку. Обжарьте во фритюре.

Как подавать блюдо

Горячий сыр подавайте с двумя видами салатов.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, креветок и помидоров, а также рассказывали, как сделать восточный салат табуле из киноа и овощей.

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