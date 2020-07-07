Рецепт фриттаты с летними овощами на сковороде
Фриттата – это итальянский омлет с овощами
Фриттата – это итальянская блюдо, а именно омлет с добавками: овощами, зеленью, мясом, различными видами сыра. Фриттату обычно готовят на плите на маленьком огне, после чего ставят в духовку (с функцией верхнего огня) или накрывают сковороду крышкой и так доводят до готовности.
Мы поделимся рецептом летней фриттаты с помидорами, цукини, сладким перцем и базиликом. Лучшее дополнение к ней – свежий хлеб и соус песто.
Фриттата с овощами на сковороде
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 136 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 1 перец красный сладкий
- 1 цукини желтый или зеленый (около 300 г)
- 200 г мелких помидоров
- 1 початок кукурузы
- Пучок базилика
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
- 100 г соуса песто – для подачи
Способ приготовления:
- Сладкий перец разрежьте пополам, удалите плодоножку с семенами и вымойте. Нарежьте тонкими полосками.
- Цукини нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Срежьте острым ножом зерна с початков кукурузы, помидоры разрежьте пополам.
- В сковороде нагрейте оливковое масло и положите перец и цукини. Готовьте, помешивая, 5 минут. Добавьте зерна кукурузы и готовьте еще минуту. Положите помидоры и базилик и готовьте еще 3 минуты.
- Яйца взболтайте венчиком с солью и перцем и вылейте на овощи. Поставьте сковороду в нагретую до 190 ºС духовку и запекайте фриттату, пока яичная масса не приготовится, 10 минут.
- Подавайте фриттату с соусом песто.
Полезный совет
При желании за несколько минут до окончания готовки присыпьте блюдо тертым сыром.
Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также писали, как приготовить фриттату с грибами, помидорами и шпинатом.
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