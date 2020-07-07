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Рецепт фриттаты с летними овощами на сковороде

Сегодня, 12:10

Фриттата – это итальянский омлет с овощами

Фриттата – это итальянская блюдо, а именно омлет с добавками: овощами, зеленью, мясом, различными видами сыра. Фриттату обычно готовят на плите на маленьком огне, после чего ставят в духовку (с функцией верхнего огня) или накрывают сковороду крышкой и так доводят до готовности.

Мы поделимся рецептом летней фриттаты с помидорами, цукини, сладким перцем и базиликом. Лучшее дополнение к ней – свежий хлеб и соус песто.

Фриттата с овощами на сковороде

Фриттата с летними овощами
Фриттата с летними овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 136 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 1 перец красный сладкий
  • 1 цукини желтый или зеленый (около 300 г)
  • 200 г мелких помидоров
  • 1 початок кукурузы
  • Пучок базилика
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу
  • 100 г соуса песто – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите плодоножку с семенами и вымойте. Нарежьте тонкими полосками.
  2. Цукини нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Срежьте острым ножом зерна с початков кукурузы, помидоры разрежьте пополам.
  3. В сковороде нагрейте оливковое масло и положите перец и цукини. Готовьте, помешивая, 5 минут. Добавьте зерна кукурузы и готовьте еще минуту. Положите помидоры и базилик и готовьте еще 3 минуты.
  4. Яйца взболтайте венчиком с солью и перцем и вылейте на овощи. Поставьте сковороду в нагретую до 190 ºС духовку и запекайте фриттату, пока яичная масса не приготовится, 10 минут.
  5. Подавайте фриттату с соусом песто.

Полезный совет

При желании за несколько минут до окончания готовки присыпьте блюдо тертым сыром.

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также писали, как приготовить фриттату с грибами, помидорами и шпинатом.

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Источник: Сегодня
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