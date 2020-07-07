Рецепт фриттаты с летними овощами на сковороде

Фриттата – это итальянский омлет с овощами

Фриттата – это итальянская блюдо, а именно омлет с добавками: овощами, зеленью, мясом, различными видами сыра. Фриттату обычно готовят на плите на маленьком огне, после чего ставят в духовку (с функцией верхнего огня) или накрывают сковороду крышкой и так доводят до готовности.

Мы поделимся рецептом летней фриттаты с помидорами, цукини, сладким перцем и базиликом. Лучшее дополнение к ней – свежий хлеб и соус песто.

Фриттата с овощами на сковороде

Фриттата с летними овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

136 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 яиц

1 перец красный сладкий

1 цукини желтый или зеленый (около 300 г)

200 г мелких помидоров

1 початок кукурузы

Пучок базилика

2 ст.л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

100 г соуса песто – для подачи

Способ приготовления:

Сладкий перец разрежьте пополам, удалите плодоножку с семенами и вымойте. Нарежьте тонкими полосками. Цукини нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Срежьте острым ножом зерна с початков кукурузы, помидоры разрежьте пополам. В сковороде нагрейте оливковое масло и положите перец и цукини. Готовьте, помешивая, 5 минут. Добавьте зерна кукурузы и готовьте еще минуту. Положите помидоры и базилик и готовьте еще 3 минуты. Яйца взболтайте венчиком с солью и перцем и вылейте на овощи. Поставьте сковороду в нагретую до 190 ºС духовку и запекайте фриттату, пока яичная масса не приготовится, 10 минут. Подавайте фриттату с соусом песто.

Полезный совет

При желании за несколько минут до окончания готовки присыпьте блюдо тертым сыром.

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также писали, как приготовить фриттату с грибами, помидорами и шпинатом.

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