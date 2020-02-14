Рецепт фруктового коктейля из замороженной клубники и бананов
Вкусный и полезный напиток для взрослых и детей
Коктейль из замороженных ягод – отличный способ получить порцию витаминов зимой. Он быстро и просто готовится, но получается восхитительно вкусным.
Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:
Фруктовый коктейль в блендере
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 37 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г свежемороженой клубники
- 1 банан
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 1 ст. ложка жидкого меда
- 1/2 стакана апельсинового сока
- Персиковый сок – по вкусу
Способ приготовления:
- Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре.
- Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу.
- Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции.
- Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.
Полезные советы
- Клубнику промыть перед использованием, но не размораживать;
- Густой мед можно растопить на паровой бане или в микроволновой печи;
- Персиковый сок можно заменить ананасовым.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.
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Источник: Сегодня