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Рецепт фруктового коктейля из замороженной клубники и бананов

Вкусный и полезный напиток для взрослых и детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Фруктовый коктейль
Фруктовый коктейль
Фото: freepik.com

Коктейль из замороженных ягод – отличный способ получить порцию витаминов зимой. Он быстро и просто готовится, но получается восхитительно вкусным.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

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Фруктовый коктейль в блендере

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г свежемороженой клубники
  • 1 банан
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • 1 ст. ложка жидкого меда
  • 1/2 стакана апельсинового сока
  • Персиковый сок – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре.
  2. Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу.
  3. Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции.
  4. Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.

Полезные советы

  • Клубнику промыть перед использованием, но не размораживать;
  • Густой мед можно растопить на паровой бане или в микроволновой печи;
  • Персиковый сок можно заменить ананасовым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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Источник: Сегодня
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