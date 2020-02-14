Рецепт фруктового коктейля из замороженной клубники и бананов

Вкусный и полезный напиток для взрослых и детей

Фруктовый коктейль Фото: freepik.com

Коктейль из замороженных ягод – отличный способ получить порцию витаминов зимой. Он быстро и просто готовится, но получается восхитительно вкусным.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Фруктовый коктейль в блендере

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г свежемороженой клубники

1 банан

1 ст. ложка лимонного сока

1 ст. ложка жидкого меда

1/2 стакана апельсинового сока

Персиковый сок – по вкусу

Способ приготовления:

Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре. Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу. Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции. Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.

Полезные советы

Клубнику промыть перед использованием, но не размораживать;

Густой мед можно растопить на паровой бане или в микроволновой печи;

Персиковый сок можно заменить ананасовым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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