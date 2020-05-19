Рецепт фунчозы по-корейски с мясом и овощами

Идеальный вкус фунчозы – мягкий, с небольшим хрустом

Фунчоза − это популярная азиатская лапша, которая из-за своего внешнего вида получила название "стеклянная". Она даже не требует варки: фунчоза на 5-10 минут заливается кипятком, а затем промывается холодной водой. Дополнительные ингредиенты нарезают брусочками и быстро обжаривают в растительном масле.

Для фунчозы важна заправка. Обычно она готовится из соевого соуса, рисового уксуса и коричневого сахара.

Фунчоза с мясом по-корейски

Фунчоза с мясом и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

168 ккал на 100 г

Ингредиенты:

350 г нежирного мяса

100 г фунчозы

1 свежий огурец

1 большой болгарский перец

1 луковица

1 маленький острый перец

4 зубчика чеснока

5 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. рисового уксуса

1 ст. л. коричневого сахара

Молотый красный или черный перец, кориандр, молотый имбирь – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Читайте также: Как приготовить фунчозу с курицей на сковороде

Способ приготовления:

Мясо нарезать брусочками и слегка отбить. Добавить по столовой ложке растительного масла, соевого соуса и перемешать. Мясо посыпать сахаром, полить рисовым уксусом, добавить специи по вкусу, перемешать и оставить на 15 минут. Огурец и болгарский перец нарезать брусочками. Острый перец мелко порезать. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Лук измельчить. Лапшу залить кипятком. Через 10 минут лапшу промыть холодной водой. В сковороде разогреть растительное масло. Выложить мясо и быстро обжарить, периодически помешивая. Добавить в сковороду с мясом лук и жарить на сильном огне около минуты. Затем добавить к мясу с луком огурец и сладкий перец и готовить 3 минуты. Выложить в сковороду чеснок и острый перец, перемешать. Переложить обжаренное мясо с овощами к лапше, полить соевым соусом, по желанию посолить и добавить специи по вкусу.

Как подавать блюдо

Фунчозу с мясом по-корейски можно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как отличить настоящую рисовую лапшу от поддельной:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться