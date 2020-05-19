Рецепт фунчозы по-корейски с мясом и овощами
Идеальный вкус фунчозы – мягкий, с небольшим хрустом
Фунчоза − это популярная азиатская лапша, которая из-за своего внешнего вида получила название "стеклянная". Она даже не требует варки: фунчоза на 5-10 минут заливается кипятком, а затем промывается холодной водой. Дополнительные ингредиенты нарезают брусочками и быстро обжаривают в растительном масле.
Для фунчозы важна заправка. Обычно она готовится из соевого соуса, рисового уксуса и коричневого сахара.
Фунчоза с мясом по-корейски
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 168 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350 г нежирного мяса
- 100 г фунчозы
- 1 свежий огурец
- 1 большой болгарский перец
- 1 луковица
- 1 маленький острый перец
- 4 зубчика чеснока
- 5 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. рисового уксуса
- 1 ст. л. коричневого сахара
- Молотый красный или черный перец, кориандр, молотый имбирь – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Читайте также:Как приготовить фунчозу с курицей на сковороде
Способ приготовления:
- Мясо нарезать брусочками и слегка отбить. Добавить по столовой ложке растительного масла, соевого соуса и перемешать.
- Мясо посыпать сахаром, полить рисовым уксусом, добавить специи по вкусу, перемешать и оставить на 15 минут.
- Огурец и болгарский перец нарезать брусочками. Острый перец мелко порезать. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Лук измельчить.
- Лапшу залить кипятком. Через 10 минут лапшу промыть холодной водой.
- В сковороде разогреть растительное масло. Выложить мясо и быстро обжарить, периодически помешивая.
- Добавить в сковороду с мясом лук и жарить на сильном огне около минуты.
- Затем добавить к мясу с луком огурец и сладкий перец и готовить 3 минуты. Выложить в сковороду чеснок и острый перец, перемешать.
- Переложить обжаренное мясо с овощами к лапше, полить соевым соусом, по желанию посолить и добавить специи по вкусу.
Как подавать блюдо
Фунчозу с мясом по-корейски можно есть как в теплом, так и в холодном виде.
Смотрите видео, как отличить настоящую рисовую лапшу от поддельной:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное