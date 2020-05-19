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Рецепт фунчозы по-корейски с мясом и овощами

Идеальный вкус фунчозы – мягкий, с небольшим хрустом

Ирина Павлина
Сегодня, 14:21

Фунчоза − это популярная азиатская лапша, которая из-за своего внешнего вида получила название "стеклянная". Она даже не требует варки: фунчоза на 5-10 минут заливается кипятком, а затем промывается холодной водой. Дополнительные ингредиенты нарезают брусочками и быстро обжаривают в растительном масле.

Для фунчозы важна заправка. Обычно она готовится из соевого соуса, рисового уксуса и коричневого сахара.

Фунчоза с мясом по-корейски

Фунчоза с мясом и овощами
Фунчоза с мясом и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 168 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 350 г нежирного мяса
  • 100 г фунчозы
  • 1 свежий огурец
  • 1 большой болгарский перец
  • 1 луковица
  • 1 маленький острый перец
  • 4 зубчика чеснока
  • 5 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ст. л. коричневого сахара
  • Молотый красный или черный перец, кориандр, молотый имбирь – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать брусочками и слегка отбить. Добавить по столовой ложке растительного масла, соевого соуса и перемешать.
  2. Мясо посыпать сахаром, полить рисовым уксусом, добавить специи по вкусу, перемешать и оставить на 15 минут.
  3. Огурец и болгарский перец нарезать брусочками. Острый перец мелко порезать. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Лук измельчить.
  4. Лапшу залить кипятком. Через 10 минут лапшу промыть холодной водой.
  5. В сковороде разогреть растительное масло. Выложить мясо и быстро обжарить, периодически помешивая.
  6. Добавить в сковороду с мясом лук и жарить на сильном огне около минуты.
  7. Затем добавить к мясу с луком огурец и сладкий перец и готовить 3 минуты. Выложить в сковороду чеснок и острый перец, перемешать.
  8. Переложить обжаренное мясо с овощами к лапше, полить соевым соусом, по желанию посолить и добавить специи по вкусу.

Как подавать блюдо

Фунчозу с мясом по-корейски можно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как отличить настоящую рисовую лапшу от поддельной:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.

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Источник: Сегодня
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