Рецепт холодного чая с бурбоном от Риз Уизерспун

Виски превращает безалкогольный напиток в необычный коктейль

Недавно голливудская актриса Риз Уизерспун выпустила свою дебютную книгу "Whiskey in a Teacup" ("Виски в чашке чая"). Издание посвящено культуре и традициям американского Юга, где выросла актриса.

Холодный чай – напиток, который южане пьют как воду. Чтобы превратить его в коктейль, достаточно плеснуть в бокалы немного бурбона. Секретный ингредиент напитка – пищевая сода. Она нейтрализует горечь танинов.

Холодный чай с бурбоном от Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

4 семейных чайных пакетика (или 12 обычных чайных пакетиков)

1 1/2 стакана сахара

Щепотка пищевой соды

1 лимон, нарезанный дольками

1 1/2 стакана бурбона

Лед

Способ приготовления:

В кастрюле залейте чайные пакетики водой, примерно 2 1/2 стакана, и доведите до кипения. Убавьте огонь и готовьте 10 минут. Удалите чайные пакетики и отожмите. В большом кувшине смешайте сахар и пищевую соду с 1 стаканом прохладной воды. Влейте горячий чай и перемешайте, чтобы сахар растворился. Влейте в кувшин еще на 12-13 стаканов воды.

Как подавать напиток

В стакан со льдом добавьте 2 унции (60 мл) бурбона, залейте сладким чаем.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы делились рецептом горячей закуски от Риз Уизерспун, а также писали, как приготовить мятный джулеп по ее рецепту.

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