Рецепт холодной закуски: свекольные блины с рикоттой, зеленью и лососем

Готовим аппетитные блинные рулетики

Свекольные блины с начинкой из сливочного сыра Фото: pixabay.com

Оригинальный рецепт свекольных блинов с начинкой из творожного сыра, красной рыбы, зелени или чеснока. Их можно подавать на завтрак или в качестве праздничной закуски.

Свекольные блины с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

125 г отварной свеклы

100 мл молока

90 г муки

1 зубчик чеснока

1 яйцо

1 ч. л. оливкового масла

соли по вкусу

Для начинки:

250 г рикотты или творожного сыра

зелень петрушки и укропа

1 зубчик чеснока

соль, черный перец

100 г слабосоленой красной рыбы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Осенний завтрак: блины с карамелизированными яблоками и корицей

Рецепт приготовления:

Приготовить тесто. В блендере перебить свеклу с чесноком, яйцом, маслом и молоком и солью. В конце добавить муку, еще раз перемешать. Разогреть блинную сковороду диаметром 24 см, смазанную растительным маслом, и испечь два блина. Для начинки зелень и чеснок измельчить, перемешать с рикоттой. Распределить сырную массу по поверхности блинов ровным слоем. Сверху выложить тонкие ломтики рыбы. Свернуть блины в рулеты, накрыть пленкой и охладить.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.

Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды: