Рецепт холодной закуски: свекольные блины с рикоттой, зеленью и лососем
Готовим аппетитные блинные рулетики
Оригинальный рецепт свекольных блинов с начинкой из творожного сыра, красной рыбы, зелени или чеснока. Их можно подавать на завтрак или в качестве праздничной закуски.
Свекольные блины с лососем и сливочным сыром
Ингредиенты:
- 125 г отварной свеклы
- 100 мл молока
- 90 г муки
- 1 зубчик чеснока
- 1 яйцо
- 1 ч. л. оливкового масла
- соли по вкусу
Для начинки:
- 250 г рикотты или творожного сыра
- зелень петрушки и укропа
- 1 зубчик чеснока
- соль, черный перец
- 100 г слабосоленой красной рыбы
Рецепт приготовления:
- Приготовить тесто. В блендере перебить свеклу с чесноком, яйцом, маслом и молоком и солью. В конце добавить муку, еще раз перемешать.
- Разогреть блинную сковороду диаметром 24 см, смазанную растительным маслом, и испечь два блина.
- Для начинки зелень и чеснок измельчить, перемешать с рикоттой.
- Распределить сырную массу по поверхности блинов ровным слоем. Сверху выложить тонкие ломтики рыбы. Свернуть блины в рулеты, накрыть пленкой и охладить.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.
Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды:
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Источник: "Сегодня"