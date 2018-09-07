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Рецепт холодной закуски: свекольные блины с рикоттой, зеленью и лососем

Готовим аппетитные блинные рулетики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Свекольные блины с начинкой из сливочного сыра Фото: pixabay.com
Свекольные блины с начинкой из сливочного сыра Фото: pixabay.com

Оригинальный рецепт свекольных блинов с начинкой из творожного сыра, красной рыбы, зелени или чеснока. Их можно подавать на завтрак или в качестве праздничной закуски.

Свекольные блины с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • 125 г отварной свеклы
  • 100 мл молока
  • 90 г муки
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • соли по вкусу

Для начинки:

  • 250 г рикотты или творожного сыра
  • зелень петрушки и укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, черный перец 
  • 100 г слабосоленой красной рыбы
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить тесто. В блендере перебить свеклу с чесноком, яйцом, маслом и молоком и солью. В конце добавить муку, еще раз перемешать. 
  2. Разогреть блинную сковороду диаметром 24 см, смазанную растительным маслом, и испечь два блина. 
  3. Для начинки зелень и чеснок измельчить, перемешать с рикоттой.
  4. Распределить сырную массу по поверхности блинов ровным слоем. Сверху выложить тонкие ломтики рыбы. Свернуть блины в рулеты, накрыть пленкой и охладить.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.

Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды:

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Источник: "Сегодня"
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