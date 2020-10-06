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Рецепт идеального перекуса: хрустящие хлебные палочки по-баварски

Сегодня, 11:22

Такая выпечка приятно вас удивит

Баварские брецели, которые еще называют немецкими кренделями, золотистые и хрустящие снаружи и очень мягкие внутри, к тому же они еще вкуснее, когда вы делаете их дома.

Попробуйте наш рецепт палочек-кренделей и возьмите их на пикник или подайте в качестве закуски к пиву. Результат точно будет стоить приложенных усилий.

Палочки-крендели по-баварски

Фото: popsugar.com

Время приготовления:

  • 2 часа 10 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана светло-коричневого сахара
  • 2 стакана теплой воды
  • 5 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей
  • 1/4 стакана растительного или канолового масла
  • 5 3/4 стакана пшеничной муки плюс еще для замешивания
  • 3/4 стакана пищевой соды
  • 1 большое яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды
  • 1 столовая ложка сливочного масла для намазывания пергамента

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Способ приготовления:

  1. В большой миске смешайте коричневый сахар и 2 чашки теплой воды, затем перемешивайте несколько минут или пока коричневый сахар не растворится. Сбрызните дрожжи водой и дайте постоять до образования пены, примерно 5-7 минут.
  2. Вмешайте растительное масло и 3 стакана муки. Подмесите оставшуюся муку; тесто должно быть слегка липким. Продолжайте месить, пока смесь не станет гладкой и шелковистой, около 3-5 минут. Если тесто по-прежнему очень липкое, добавьте еще 1/4 стакана муки.
  3. Переложите тесто в большую смазанную маслом миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и дайте постоять при комнатной температуре до увеличения вдвое – около 45 минут.
  4. Застелите три больших противня пергаментной бумагой и смажьте маслом. На посыпанной мукой поверхности слегка помесите тесто. Затем раскатайте и разрежьте на 24 равных части. Раскатайте каждый кусок в палочку длиной от 17-18 см и толщиной около 1,5 см. Переложите палочки на противни, оставив между ними не менее 5 см. Дайте постоять без крышки примерно 25 минут.
  5. Разогрейте духовку до 230 °С. Нагрейте чашку воды на конфорке или в микроволновой печи.
  6. В большой глубокой сковороде смешайте пищевую соду с 2 л воды и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до среднего. Используя 2 ложки, осторожно переложите по 6 палочек в кипящую воду на 30 секунд (по 15 секунд с каждой стороны).
  7. Переместите палочки на тарелки, покрытые бумажными полотенцами, чтобы они высохли. Добавляйте по одной чашке горячей воды перед каждой новой партией.
  8. Как только палочки высохнут, снова переложите их на противни, соблюдая интервал в 5 см.
  9. Смажьте палочки взбитым с яйцом водой и посыпьте солью. Выпекайте около 10 минут, пока они не подрумянятся.

Как подавать хлебные палочки

Подавайте в теплом виде с вашим любимым соусом, например, с горчичным или сырным.

Смотрите видео, как приготовить хлеб за 5 минут:

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

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Источник: Сегодня
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