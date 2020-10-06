Рецепт идеального перекуса: хрустящие хлебные палочки по-баварски
Такая выпечка приятно вас удивит
Баварские брецели, которые еще называют немецкими кренделями, золотистые и хрустящие снаружи и очень мягкие внутри, к тому же они еще вкуснее, когда вы делаете их дома.
Попробуйте наш рецепт палочек-кренделей и возьмите их на пикник или подайте в качестве закуски к пиву. Результат точно будет стоить приложенных усилий.
Палочки-крендели по-баварски
Время приготовления:
- 2 часа 10 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана светло-коричневого сахара
- 2 стакана теплой воды
- 5 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей
- 1/4 стакана растительного или канолового масла
- 5 3/4 стакана пшеничной муки плюс еще для замешивания
- 3/4 стакана пищевой соды
- 1 большое яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды
- 1 столовая ложка сливочного масла для намазывания пергамента
Способ приготовления:
- В большой миске смешайте коричневый сахар и 2 чашки теплой воды, затем перемешивайте несколько минут или пока коричневый сахар не растворится. Сбрызните дрожжи водой и дайте постоять до образования пены, примерно 5-7 минут.
- Вмешайте растительное масло и 3 стакана муки. Подмесите оставшуюся муку; тесто должно быть слегка липким. Продолжайте месить, пока смесь не станет гладкой и шелковистой, около 3-5 минут. Если тесто по-прежнему очень липкое, добавьте еще 1/4 стакана муки.
- Переложите тесто в большую смазанную маслом миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и дайте постоять при комнатной температуре до увеличения вдвое – около 45 минут.
- Застелите три больших противня пергаментной бумагой и смажьте маслом. На посыпанной мукой поверхности слегка помесите тесто. Затем раскатайте и разрежьте на 24 равных части. Раскатайте каждый кусок в палочку длиной от 17-18 см и толщиной около 1,5 см. Переложите палочки на противни, оставив между ними не менее 5 см. Дайте постоять без крышки примерно 25 минут.
- Разогрейте духовку до 230 °С. Нагрейте чашку воды на конфорке или в микроволновой печи.
- В большой глубокой сковороде смешайте пищевую соду с 2 л воды и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до среднего. Используя 2 ложки, осторожно переложите по 6 палочек в кипящую воду на 30 секунд (по 15 секунд с каждой стороны).
- Переместите палочки на тарелки, покрытые бумажными полотенцами, чтобы они высохли. Добавляйте по одной чашке горячей воды перед каждой новой партией.
- Как только палочки высохнут, снова переложите их на противни, соблюдая интервал в 5 см.
- Смажьте палочки взбитым с яйцом водой и посыпьте солью. Выпекайте около 10 минут, пока они не подрумянятся.
Как подавать хлебные палочки
Подавайте в теплом виде с вашим любимым соусом, например, с горчичным или сырным.
Смотрите видео, как приготовить хлеб за 5 минут:
Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.
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