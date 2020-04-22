Рецепт идеального яичного салата для сэндвичей
Салат из яиц – отличная намазка для хлеба
Яичный салат – одно из самых популярных блюд в Америке. Его основные ингредиенты всегда такие: вареные яйца, стеблевой сельдерей, лук (репчатый или зеленый) и много майонеза.
Для приготовления салата важно использовать яйца хорошего качества. Но имейте в виду – чем они свежее, тем труднее очистить их после варки.
Яичный салат для сэндвичей
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 249 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 больших яиц
- 2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза
- 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
- Соль и перец
- 1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный
- 1/4 стакана рубленого репчатого лука
- Немного лимонного сока
- 2 маленьких горсти салата
- 8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного
- 2 зубчика чеснока, очищенных
Способ приготовления:
- Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой.
- Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера.
- Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой.
Как сделать сэндвичи с яичным салатом
Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.
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