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Рецепт идеального яичного салата для сэндвичей

Салат из яиц – отличная намазка для хлеба

Ирина Павлина
Сегодня, 16:49

Яичный салат – одно из самых популярных блюд в Америке. Его основные ингредиенты всегда такие: вареные яйца, стеблевой сельдерей, лук (репчатый или зеленый) и много майонеза.

Для приготовления салата важно использовать яйца хорошего качества. Но имейте в виду – чем они свежее, тем труднее очистить их после варки.

Яичный салат для сэндвичей

Сэндвич с яичным салатом
Сэндвич с яичным салатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 больших яиц
  • 2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза
  • 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
  • Соль и перец
  • 1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный
  • 1/4 стакана рубленого репчатого лука
  • Немного лимонного сока
  • 2 маленьких горсти салата
  • 8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного
  • 2 зубчика чеснока, очищенных

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Способ приготовления:

  1. Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой.
  2. Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера.
  3. Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой.

Как сделать сэндвичи с яичным салатом

Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.

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Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из яиц и авокадо от Кортни Кардашьян. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить вкусный салат с яичным блинчиками.

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Источник: Сегодня
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