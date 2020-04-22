Рецепт идеального яичного салата для сэндвичей

Салат из яиц – отличная намазка для хлеба

Яичный салат – одно из самых популярных блюд в Америке. Его основные ингредиенты всегда такие: вареные яйца, стеблевой сельдерей, лук (репчатый или зеленый) и много майонеза.

Для приготовления салата важно использовать яйца хорошего качества. Но имейте в виду – чем они свежее, тем труднее очистить их после варки.

Яичный салат для сэндвичей

Сэндвич с яичным салатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 больших яиц

2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза

1 столовая ложка цельнозерновой горчицы

Соль и перец

1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный

1/4 стакана рубленого репчатого лука

Немного лимонного сока

2 маленьких горсти салата

8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного

2 зубчика чеснока, очищенных

Способ приготовления:

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой. Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера. Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой.

Как сделать сэндвичи с яичным салатом

Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.

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