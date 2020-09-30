Рецепт идеальных оладий из цукини от Владимира Ярославского
По этому рецепту оладьи из цукини всегда удаются
Владимир Ярославский – известный повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф". В своем Instagram он поделился рецептом вкусных и простых оладий из цукини – без отжиманий, терок и расползающегося теста.
Владимир рекомендует подавать их со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцами пашот или лососем. Хорошим дополнением к закуске станет ароматное оливковое масло.
Оладьи из цукини
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 240 г цукини
- 25 г листья шпината
- 30 г молодого белого лука (можно заменить на репчатый)
- 1 яйцо
- 35 г муки
- 4 г соли
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Способ приготовления:
- Цукини, лук, зелень и шпинат произвольно нарезать. Измельчить в обычном блендере до получения мелких кусочков.
- Затем добавить все остальные ингредиенты, перемешать и обжарить на антипригарной сковороде или на блиннице, накладывая массу не слишком тонко, но и не очень толстым слоем.
- На среднем огне обжарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон примерно по 3 минуты. Потом можно поставить оладьи в духовку на 5 минут.
Полезный совет
Если не хотите включать духовку, продолжайте жарить на сковороде под крышкой по полторы минуты с каждой стороны. Здесь нужно аккуратно работать лопаткой – оладьи получаются нежные и очень мягкие.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные цукини на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с креветками и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.
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