Рецепт идеальных оладий из цукини от Владимира Ярославского

По этому рецепту оладьи из цукини всегда удаются

Владимир Ярославский – известный повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф". В своем Instagram он поделился рецептом вкусных и простых оладий из цукини – без отжиманий, терок и расползающегося теста.

Владимир рекомендует подавать их со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцами пашот или лососем. Хорошим дополнением к закуске станет ароматное оливковое масло.

Оладьи из цукини

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

240 г цукини

25 г листья шпината

30 г молодого белого лука (можно заменить на репчатый)

1 яйцо

35 г муки

4 г соли

Способ приготовления:

Цукини, лук, зелень и шпинат произвольно нарезать. Измельчить в обычном блендере до получения мелких кусочков. Затем добавить все остальные ингредиенты, перемешать и обжарить на антипригарной сковороде или на блиннице, накладывая массу не слишком тонко, но и не очень толстым слоем. На среднем огне обжарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон примерно по 3 минуты. Потом можно поставить оладьи в духовку на 5 минут.

Полезный совет

Если не хотите включать духовку, продолжайте жарить на сковороде под крышкой по полторы минуты с каждой стороны. Здесь нужно аккуратно работать лопаткой – оладьи получаются нежные и очень мягкие.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные цукини на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с креветками и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

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