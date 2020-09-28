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Рецепт испанских чуррос от Эктора Хименес-Браво

Сегодня, 15:52

Этот десерт традиционно подают вместе с шоколадным соусом

Чуррос – это сладкое блюдо из заварного теста, типичный завтрак испанца. Чуррос обычно обваливают в сахаре, смешанном с корицей, и макают в горячий шоколад.

Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф", в своем Instagram поделился рецептом этого восхитительного десерта.

Чуррос от Эктора Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво готовит чуррос
Эктор Хименес-Браво готовит чуррос
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для чуррос:

  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1 щепотка соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 стакан муки
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. ванили
  • Масло – для фритюра
  • Сахар и корица молотая

Чуррос с шоколадом
Чуррос с шоколадом
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Для шоколадного соуса:

  • 1 стакан воды
  • 3/4 стакана сахара
  • 1/2 стакана какао-порошка
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Налейте воду вместе со сливочным маслом, щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара в сотейник на средний огонь. Перемешайте и подождите, пока закипит.
  2. Когда вода закипит, постепенно добавьте муку и быстро перемешайте лопаткой, пока не получите однородное тесто. Вы узнаете, что смесь готова, когда она полностью отслоится от стенок сотейника и начнет образовывать шарик из теста. Снимите с огня.
  3. Выложите тесто в миску и дайте ему остыть примерно 5 минут. Добавьте яйцо и ваниль, можно использовать миксер, чтобы тесто получилось более однородным.
  4. Поместите смесь для чуррос в кондитерский мешок.
  5. Поставьте наполненный маслом сотейник на средний/сильный огонь.
  6. Если вы хотите, чтобы ваши чуррос были покрыты сахаром и корицей, приготовьте миску с сахаром или смесью сахара и корицы. Вам нужно будет посыпать чуррос, пока они горячие, чтобы сахар лучше держался.
  7. Когда фритюр будет готов, начните класть полоски смеси чуррос в сотейник. Очень осторожно, ведь он может брызнуть. Для поддержания температуры масла рекомендуется готовить 3-4 чуррос за раз.

Как сделать шоколадный соус

  • В маленький сотейник на среднем огне налейте воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.
  • Дайте нагреться пару минут и, когда сироп загустеет, снимите с огня.
  • Добавьте чайную ложку ванили, снова перемешайте и дайте остыть перед подачей на стол.

Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный мусс:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколад вкуснее, а также писали, как приготовить домашние эклеры.

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Источник: Сегодня
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