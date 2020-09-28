Рецепт испанских чуррос от Эктора Хименес-Браво
Этот десерт традиционно подают вместе с шоколадным соусом
Чуррос – это сладкое блюдо из заварного теста, типичный завтрак испанца. Чуррос обычно обваливают в сахаре, смешанном с корицей, и макают в горячий шоколад.
Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф", в своем Instagram поделился рецептом этого восхитительного десерта.
Чуррос от Эктора Хименес-Браво
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 247 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для чуррос:
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1 щепотка соли
- 2 ст.л. сахара
- 1 стакан муки
- 1 яйцо
- 1 ч.л. ванили
- Масло – для фритюра
- Сахар и корица молотая
Для шоколадного соуса:
- 1 стакан воды
- 3/4 стакана сахара
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1 ч.л. ванильной эссенции
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Налейте воду вместе со сливочным маслом, щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара в сотейник на средний огонь. Перемешайте и подождите, пока закипит.
- Когда вода закипит, постепенно добавьте муку и быстро перемешайте лопаткой, пока не получите однородное тесто. Вы узнаете, что смесь готова, когда она полностью отслоится от стенок сотейника и начнет образовывать шарик из теста. Снимите с огня.
- Выложите тесто в миску и дайте ему остыть примерно 5 минут. Добавьте яйцо и ваниль, можно использовать миксер, чтобы тесто получилось более однородным.
- Поместите смесь для чуррос в кондитерский мешок.
- Поставьте наполненный маслом сотейник на средний/сильный огонь.
- Если вы хотите, чтобы ваши чуррос были покрыты сахаром и корицей, приготовьте миску с сахаром или смесью сахара и корицы. Вам нужно будет посыпать чуррос, пока они горячие, чтобы сахар лучше держался.
- Когда фритюр будет готов, начните класть полоски смеси чуррос в сотейник. Очень осторожно, ведь он может брызнуть. Для поддержания температуры масла рекомендуется готовить 3-4 чуррос за раз.
Как сделать шоколадный соус
- В маленький сотейник на среднем огне налейте воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.
- Дайте нагреться пару минут и, когда сироп загустеет, снимите с огня.
- Добавьте чайную ложку ванили, снова перемешайте и дайте остыть перед подачей на стол.
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