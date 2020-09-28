Рецепт испанских чуррос от Эктора Хименес-Браво

Этот десерт традиционно подают вместе с шоколадным соусом

Чуррос – это сладкое блюдо из заварного теста, типичный завтрак испанца. Чуррос обычно обваливают в сахаре, смешанном с корицей, и макают в горячий шоколад.

Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф", в своем Instagram поделился рецептом этого восхитительного десерта.

Чуррос от Эктора Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво готовит чуррос Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для чуррос:

1 стакан воды

2 ст.л. сливочного масла

1 щепотка соли

2 ст.л. сахара

1 стакан муки

1 яйцо

1 ч.л. ванили

Масло – для фритюра

Сахар и корица молотая

Чуррос с шоколадом Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Для шоколадного соуса:

1 стакан воды

3/4 стакана сахара

1/2 стакана какао-порошка

1 ч.л. ванильной эссенции

Щепотка соли

Способ приготовления:

Налейте воду вместе со сливочным маслом, щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара в сотейник на средний огонь. Перемешайте и подождите, пока закипит. Когда вода закипит, постепенно добавьте муку и быстро перемешайте лопаткой, пока не получите однородное тесто. Вы узнаете, что смесь готова, когда она полностью отслоится от стенок сотейника и начнет образовывать шарик из теста. Снимите с огня. Выложите тесто в миску и дайте ему остыть примерно 5 минут. Добавьте яйцо и ваниль, можно использовать миксер, чтобы тесто получилось более однородным. Поместите смесь для чуррос в кондитерский мешок. Поставьте наполненный маслом сотейник на средний/сильный огонь. Если вы хотите, чтобы ваши чуррос были покрыты сахаром и корицей, приготовьте миску с сахаром или смесью сахара и корицы. Вам нужно будет посыпать чуррос, пока они горячие, чтобы сахар лучше держался. Когда фритюр будет готов, начните класть полоски смеси чуррос в сотейник. Очень осторожно, ведь он может брызнуть. Для поддержания температуры масла рекомендуется готовить 3-4 чуррос за раз.

Как сделать шоколадный соус

В маленький сотейник на среднем огне налейте воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.

Дайте нагреться пару минут и, когда сироп загустеет, снимите с огня.

Добавьте чайную ложку ванили, снова перемешайте и дайте остыть перед подачей на стол.

Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный мусс:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколад вкуснее, а также писали, как приготовить домашние эклеры.

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