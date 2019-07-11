Рецепт итальянской пиццы "Четыре сыра": как приготовить в домашних условиях

Домашняя пицца с сыром на тонком тесте

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Хотите приготовить настоящую итальянскую пиццу? "Четыре сыра" – один из классических рецептов. В традиционный состав начинки входят: моцарелла (мягкий сыр), горгонзола (сыр с плесенью), пармезан (твердый сыр) и эмменталь (ароматный сыр).

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу по рецепту Алексея Суханова:

Для основы готовится тонкое дрожжевое тесто, которое щедро смазывается домашним томатным соусом. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на одну тонкую пиццу диаметром примерно 28 см.

Пицца "Четыре сыра"

Ингредиенты:

Для теста:

120 мл теплой воды

1 ч. л. без горки сухих дрожжей

0,5 ч.л. сахара

1,5 стакана муки

0,5 ч.л. соли

Оливковое масло для смазывания теста и формы

Для томатного соуса:

0,5 банки (200 мл) очищенных томатов в собственном соку

1/2 средней луковицы

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

Горсть мелко нарезанного базилика

Для начинки:

60 г горгонзолы

60 г сыра эмменталь

60 г пармезана

60 г моцареллы

Способ приготовления:

В теплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на 5 минут. Муку смешать с солью. Добавить 1 стакан муки в воду с дрожжами, перемешать. Затем выложить тесто на рабочую поверхность и начать месить, постепенно добавляя оставшуюся муку. Вымешивать нужно около 8 минут. Когда тесто станет гладким и эластичным, его нужно смазать оливковым маслом, положить в миску, также смазанную маслом, накрыть пищевой пленкой и поставить подходить на 40 минут. За это время приготовить соус. Очищенный лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченные помидоры, соль, сахар и базилик. Убавить огонь и уварить соус до загустения, около 20 минут. Горгонзолу и эмменталь нарезать ломтиками, а пармезан и моцареллу натереть на терке. Духовку разогреть до 200 градусов. Тесто положить на рабочую поверхность и дать немного отдохнуть. Форму для запекания смазать оливковым маслом и немного припылить мукой. Растянуть тесто по поверхности формы руками в круг, оставить небольшие бортики. Смазать маслом, чтобы тесто не раскисло от соуса. Затем равномерно распределить томатный соус, а на него сыры – горгонзолу, эмменталь, пармезан и моцареллу. Выпекать в течение 12-15 минут, пока тесто не подрумянится, а сыры не начнут пузыриться. Подавать пиццу "Четыре сыра" горячей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились рецептом домашней пиццы с колбасой и сыром.

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