Рецепт итальянской пиццы "Четыре сыра": как приготовить в домашних условиях
Домашняя пицца с сыром на тонком тесте
Хотите приготовить настоящую итальянскую пиццу? "Четыре сыра" – один из классических рецептов. В традиционный состав начинки входят: моцарелла (мягкий сыр), горгонзола (сыр с плесенью), пармезан (твердый сыр) и эмменталь (ароматный сыр).
Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу по рецепту Алексея Суханова:
Для основы готовится тонкое дрожжевое тесто, которое щедро смазывается домашним томатным соусом. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на одну тонкую пиццу диаметром примерно 28 см.
Пицца "Четыре сыра"
Ингредиенты:
Для теста:
- 120 мл теплой воды
- 1 ч. л. без горки сухих дрожжей
- 0,5 ч.л. сахара
- 1,5 стакана муки
- 0,5 ч.л. соли
- Оливковое масло для смазывания теста и формы
Для томатного соуса:
- 0,5 банки (200 мл) очищенных томатов в собственном соку
- 1/2 средней луковицы
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- Горсть мелко нарезанного базилика
Для начинки:
- 60 г горгонзолы
- 60 г сыра эмменталь
- 60 г пармезана
- 60 г моцареллы
Способ приготовления:
- В теплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на 5 минут. Муку смешать с солью. Добавить 1 стакан муки в воду с дрожжами, перемешать.
- Затем выложить тесто на рабочую поверхность и начать месить, постепенно добавляя оставшуюся муку. Вымешивать нужно около 8 минут. Когда тесто станет гладким и эластичным, его нужно смазать оливковым маслом, положить в миску, также смазанную маслом, накрыть пищевой пленкой и поставить подходить на 40 минут.
- За это время приготовить соус. Очищенный лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченные помидоры, соль, сахар и базилик. Убавить огонь и уварить соус до загустения, около 20 минут.
- Горгонзолу и эмменталь нарезать ломтиками, а пармезан и моцареллу натереть на терке.
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Тесто положить на рабочую поверхность и дать немного отдохнуть. Форму для запекания смазать оливковым маслом и немного припылить мукой.
- Растянуть тесто по поверхности формы руками в круг, оставить небольшие бортики. Смазать маслом, чтобы тесто не раскисло от соуса.
- Затем равномерно распределить томатный соус, а на него сыры – горгонзолу, эмменталь, пармезан и моцареллу.
- Выпекать в течение 12-15 минут, пока тесто не подрумянится, а сыры не начнут пузыриться. Подавать пиццу "Четыре сыра" горячей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились рецептом домашней пиццы с колбасой и сыром.
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