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Рецепт к чаю: песочный тарт с лимонным кремом и меренгой

Тарт – особая разновидность открытого французского пирога

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:03
Лимонная меренга Фото: depositphotos.com
Лимонная меренга Фото: depositphotos.com

Этот десерт стал очень популярным благодаря фильму "Тост". Хрустящее песочное тесто, кисло-сладкий лимонный курд и воздушное облако сладкой меренги не оставят вас равнодушными.

Тарт с лимонным курдом и меренгой

Ингредиенты:

  • 300 г муки 
  • 180 г сливочного масла 
  • 90 г сахара 
  • соль 
  • 1 яйцо 
  • 120 мл лимонного сока
  • 30 мл воды
  • 100 г сахара
  • 3 яичных желтка
  • 15 г крахмала
  • 2 яичных белка 
  • 60 г сахарной пудры
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Рецепт приготовления:

  1. Просеять в миску муку, добавить 170 г нарезанного сливочного масла и растереть руками в крошку. Затем добавить 90 г сахара, 1 яйцо и соль. Замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку. Отправить в холодильник на полчаса.
  2. Приготовить лимонный курд. Взбить желтки, лимонный сок, воду, 100 г сахара, 10 г сливочного масла и крахмал. Поставить миску с лимонно-яичной смесью на паровую баню и проварить до загустения, часто помешивая. Этот процесс займет 7-10 минут. В итоге должна получится гладкая однородная масса с консистенцией, немного плотнее, чем как у сгущенного молока. В процессе запекания крем станет гуще.
  3. Раскатать охлажденное песочное тесто, выложить его в форму и наколоть вилкой. Поставить выпекаться при 180 градусах в течении 10-15 минут. Тесто должно слегка схватиться, но не начать румяниться.
  4. Добавить в тартинку лимонный курд и запекать еще 10-15 минут, пока он не загустеет.
  5. Взбить яичные белки в пышную пену. Всыпать просеянную сахарную пудру и взбить до состояния стойких пиков.
  6. Украсить готовый тарт меренгой, по желанию прижечь ее горелкой и подрумянить в духовке, включив гриль.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой:

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Источник: "Сегодня"

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