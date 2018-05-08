Рецепт к чаю: песочный тарт с лимонным кремом и меренгой
Тарт – особая разновидность открытого французского пирога
Этот десерт стал очень популярным благодаря фильму "Тост". Хрустящее песочное тесто, кисло-сладкий лимонный курд и воздушное облако сладкой меренги не оставят вас равнодушными.
Тарт с лимонным курдом и меренгой
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 180 г сливочного масла
- 90 г сахара
- соль
- 1 яйцо
- 120 мл лимонного сока
- 30 мл воды
- 100 г сахара
- 3 яичных желтка
- 15 г крахмала
- 2 яичных белка
- 60 г сахарной пудры
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Рецепт приготовления:
- Просеять в миску муку, добавить 170 г нарезанного сливочного масла и растереть руками в крошку. Затем добавить 90 г сахара, 1 яйцо и соль. Замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку. Отправить в холодильник на полчаса.
- Приготовить лимонный курд. Взбить желтки, лимонный сок, воду, 100 г сахара, 10 г сливочного масла и крахмал. Поставить миску с лимонно-яичной смесью на паровую баню и проварить до загустения, часто помешивая. Этот процесс займет 7-10 минут. В итоге должна получится гладкая однородная масса с консистенцией, немного плотнее, чем как у сгущенного молока. В процессе запекания крем станет гуще.
- Раскатать охлажденное песочное тесто, выложить его в форму и наколоть вилкой. Поставить выпекаться при 180 градусах в течении 10-15 минут. Тесто должно слегка схватиться, но не начать румяниться.
- Добавить в тартинку лимонный курд и запекать еще 10-15 минут, пока он не загустеет.
- Взбить яичные белки в пышную пену. Всыпать просеянную сахарную пудру и взбить до состояния стойких пиков.
- Украсить готовый тарт меренгой, по желанию прижечь ее горелкой и подрумянить в духовке, включив гриль.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой:
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Источник: "Сегодня"