Рецепт карри из курицы с перцем и кокосовым молоком
Вкусный обед в индийском стиле
Карри – это не только смесь специй, но и аппетитное индийское блюдо. Его готовят из мяса (чаще всего курицы), кокосового молока и овощей. В качестве дополнения к карри можно подать бурый, красный рис или рис Жасмин.
Смотрите видео, как приготовить сочные куриные стрипсы:
Карри из курицы с перцем
Ингредиенты на две порции:
- 400 г куриного филе
- 200 мл кокосового молока
- 100 г сладкого перца
- 2 ч.л. порошка карри
- 1 ч.л. сахара
- 1 маленький пеперончино (мелко нарезанный)
- 1 см корня имбиря (натертого на мелкой терке)
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 0,5 ч.л. куркумы
- 0,5 ч.л. молотого кориандра
- 0,5 ч.л. молотого кардамона
- 0,25 ч.л. молотого мускатного ореха
- Соль, черный перец по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать на тонкие полоски и обжарить на хорошо разогретом масле до образование золотистой корочки, по 1-2 минуте с каждой стороны.
- К филе добавить все специи, залить кокосовым молоком и тушить на медленном огне под закрытой крышкой, пока молоко не загустеет до состояния кефира (примерно 15-20 минут).
- За 2 минуты до готовности положить порезанный тонкими полосками перец.
- Подать карри с отварным рисом, украсив веточкой кинзы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить карри из курицы с кешью по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также делились жареных куриных ножек в индийских специях.
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Источник: Сегодня