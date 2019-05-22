Рецепт карри из курицы с перцем и кокосовым молоком

Вкусный обед в индийском стиле

Карри принято подавать с отварным рисом Фото: Depositphotos

Карри – это не только смесь специй, но и аппетитное индийское блюдо. Его готовят из мяса (чаще всего курицы), кокосового молока и овощей. В качестве дополнения к карри можно подать бурый, красный рис или рис Жасмин.

Смотрите видео, как приготовить сочные куриные стрипсы:

Карри из курицы с перцем

Ингредиенты на две порции:

400 г куриного филе

200 мл кокосового молока

100 г сладкого перца

2 ч.л. порошка карри

1 ч.л. сахара

1 маленький пеперончино (мелко нарезанный)

1 см корня имбиря (натертого на мелкой терке)

1 ст.л. рыбного соуса

2 ст.л. растительного масла

0,5 ч.л. куркумы

0,5 ч.л. молотого кориандра

0,5 ч.л. молотого кардамона

0,25 ч.л. молотого мускатного ореха

Соль, черный перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать на тонкие полоски и обжарить на хорошо разогретом масле до образование золотистой корочки, по 1-2 минуте с каждой стороны. К филе добавить все специи, залить кокосовым молоком и тушить на медленном огне под закрытой крышкой, пока молоко не загустеет до состояния кефира (примерно 15-20 минут). За 2 минуты до готовности положить порезанный тонкими полосками перец. Подать карри с отварным рисом, украсив веточкой кинзы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить карри из курицы с кешью по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также делились жареных куриных ножек в индийских специях.

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