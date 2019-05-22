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Рецепт карри из курицы с перцем и кокосовым молоком

Вкусный обед в индийском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Карри принято подавать с отварным рисом
Карри принято подавать с отварным рисом
Фото: Depositphotos

Карри – это не только смесь специй, но и аппетитное индийское блюдо. Его готовят из мяса (чаще всего курицы), кокосового молока и овощей. В качестве дополнения к карри можно подать бурый, красный рис или рис Жасмин.

Смотрите видео, как приготовить сочные куриные стрипсы:

Карри из курицы с перцем

Ингредиенты на две порции:

  • 400 г куриного филе
  • 200 мл кокосового молока
  • 100 г сладкого перца
  • 2 ч.л. порошка карри
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 маленький пеперончино (мелко нарезанный)
  • 1 см корня имбиря (натертого на мелкой терке)
  • 1 ст.л. рыбного соуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 0,5 ч.л. куркумы
  • 0,5 ч.л. молотого кориандра
  • 0,5 ч.л. молотого кардамона
  • 0,25 ч.л. молотого мускатного ореха
  • Соль, черный перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. 
  2. Нарезать на тонкие полоски и обжарить на хорошо разогретом масле до образование золотистой корочки, по 1-2 минуте с каждой стороны.
  3. К филе добавить все специи, залить кокосовым молоком и тушить на медленном огне под закрытой крышкой, пока молоко не загустеет до состояния кефира (примерно 15-20 минут). 
  4. За 2 минуты до готовности положить порезанный тонкими полосками перец.
  5. Подать карри с отварным рисом, украсив веточкой кинзы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить карри из курицы с кешью по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также делились жареных куриных ножек в индийских специях.

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Источник: Сегодня
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