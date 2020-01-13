Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт картофельного салата с маринованными огурцами и салями

Готовим салат из вареного картофеля с колбасой и огурцами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Салат с картошкой и колбасой
Салат с картошкой и колбасой
Фото: Depositphotos

Картофельный салат – блюдо родом из Германии. В отличие от легких зеленых салатов, оно очень сытное, поэтому прекрасно подходит для зимнего меню.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат:

Предлагаем рецепт картофельного салата с салями, маринованными огурцами, луком и горчичной заправкой.

Читайте также:
Как приготовить простой салат с колбасой, сыром и помидорами

Картофельный салат с салями

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Салями -100 г
  • Лук – 1 шт
  • Маринованные огурцы – 2 шт
  • Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки
  • Укроп – 3-5 веточек
  • Уксус винный белый – 1 ч. ложка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
  2. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
  3. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
  4. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Секреты приготовления салатов из картофеля

  • Используйте так называемые "восковые" сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;
  • Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;
  • Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рулеты из куриного филе с черносливом и курагой Фунчоза по-корейски с овощами и соевым соусом: рецепт дня Как приготовить утку целиком в духовке Как сделать мусс из запеченной семги со сливочным сыром
колбаса картофель салат рецепт как приготовить салями
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:39Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 12:01Fun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

Сегодня, 10:55Шоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Сегодня, 09:30Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 09:25Events

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Сегодня, 08:33Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Сегодня, 08:20Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 00:55Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 09:45Техно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

Вчера, 08:40Fun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:11Психология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

11 январяFun

Хотела уединиться с мужчинами: 20-летняя пассажирка оскандалилась в самолете

Новости партнеров

Жареные пирожки с капустой на сковороде
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике
Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике