Рецепт картофельного салата с маринованными огурцами и салями
Готовим салат из вареного картофеля с колбасой и огурцами
Картофельный салат – блюдо родом из Германии. В отличие от легких зеленых салатов, оно очень сытное, поэтому прекрасно подходит для зимнего меню.
Смотрите видео, как приготовить сливочный салат:
Предлагаем рецепт картофельного салата с салями, маринованными огурцами, луком и горчичной заправкой.
Картофельный салат с салями
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 182 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Салями -100 г
- Лук – 1 шт
- Маринованные огурцы – 2 шт
- Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки
- Укроп – 3-5 веточек
- Уксус винный белый – 1 ч. ложка
- Соль, перец – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
- Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
- Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
- Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.
Секреты приготовления салатов из картофеля
- Используйте так называемые "восковые" сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;
- Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;
- Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.
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Источник: Сегодня