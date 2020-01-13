Рецепт картофельного салата с маринованными огурцами и салями

Готовим салат из вареного картофеля с колбасой и огурцами

Салат с картошкой и колбасой Фото: Depositphotos

Картофельный салат – блюдо родом из Германии. В отличие от легких зеленых салатов, оно очень сытное, поэтому прекрасно подходит для зимнего меню.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат:

Предлагаем рецепт картофельного салата с салями, маринованными огурцами, луком и горчичной заправкой.

Картофельный салат с салями

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Салями -100 г

Лук – 1 шт

Маринованные огурцы – 2 шт

Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки

Укроп – 3-5 веточек

Уксус винный белый – 1 ч. ложка

Соль, перец – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Секреты приготовления салатов из картофеля

Используйте так называемые "восковые" сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;

Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;

Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.

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