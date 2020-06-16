Рецепт картофельного супа с луком-пореем от Джулии Чайлд
Джулия Чайлд — известная американская телеведущая и шеф-повар
Картофельный крем-суп с луком пореем – отличное блюдо для летнего обеда. Благодаря добавлению лимонного сока и сметаны он имеет деликатную кислинку и хорошо освежает в жару.
Чтобы сделать суп более легким, используйте воду вместо бульона.
Картофельный суп с пореем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 53 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки рафинированного масла
- 4-5 средних картофелин, очищенных и грубо нарезанных
- 3 больших лука-порея, очищенных и тонко нарезанных
- 6 стаканов овощного или куриного бульона
- Соль по вкусу
- 1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 чашки жирных сливок
- 1/2 стакана крем-фреш или сметаны
- 1/3 стакана рубленой петрушки или зеленого лука
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Способ приготовления:
- Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-порей и картофель.
- Готовьте, периодически помешивая, пока овощи не начнут размягчаться и слегка подрумянятся, примерно от 8-12 минут.
- Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите 30-40 минут или пока овощи не станут мягкими.
- Измельчите до получения однородной массы, используя погружной блендер.
- Добавьте сливки и приправьте по вкусу солью и лимонным соком.
Как подавать картофельный суп
Разлейте картофельный суп в миски и дополните ложкой крем-фреш или сметаны и большой горстью рубленой петрушки.
Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:
Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Нисуаз" от Джулии Чайлд.
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