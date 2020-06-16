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Рецепт картофельного супа с луком-пореем от Джулии Чайлд

Сегодня, 12:37

Джулия Чайлд — известная американская телеведущая и шеф-повар

Картофельный крем-суп с луком пореем – отличное блюдо для летнего обеда. Благодаря добавлению лимонного сока и сметаны он имеет деликатную кислинку и хорошо освежает в жару.

Чтобы сделать суп более легким, используйте воду вместо бульона.

Картофельный суп с пореем

Картофельно-луковый суп
Картофельно-луковый суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 53 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки рафинированного масла
  • 4-5 средних картофелин, очищенных и грубо нарезанных
  • 3 больших лука-порея, очищенных и тонко нарезанных
  • 6 стаканов овощного или куриного бульона
  • Соль по вкусу
  • 1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 чашки жирных сливок
  • 1/2 стакана крем-фреш или сметаны
  • 1/3 стакана рубленой петрушки или зеленого лука

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Способ приготовления:

  1. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-порей и картофель.
  2. Готовьте, периодически помешивая, пока овощи не начнут размягчаться и слегка подрумянятся, примерно от 8-12 минут.
  3. Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите 30-40 минут или пока овощи не станут мягкими.
  4. Измельчите до получения однородной массы, используя погружной блендер.
  5. Добавьте сливки и приправьте по вкусу солью и лимонным соком.

Как подавать картофельный суп

Разлейте картофельный суп в миски и дополните ложкой крем-фреш или сметаны и большой горстью рубленой петрушки.

Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Нисуаз" от Джулии Чайлд.

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Источник: Сегодня
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