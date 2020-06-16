Рецепт картофельного супа с луком-пореем от Джулии Чайлд

Джулия Чайлд — известная американская телеведущая и шеф-повар

Картофельный крем-суп с луком пореем – отличное блюдо для летнего обеда. Благодаря добавлению лимонного сока и сметаны он имеет деликатную кислинку и хорошо освежает в жару.

Чтобы сделать суп более легким, используйте воду вместо бульона.

Картофельный суп с пореем

Картофельно-луковый суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

53 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 столовые ложки рафинированного масла

4-5 средних картофелин, очищенных и грубо нарезанных

3 больших лука-порея, очищенных и тонко нарезанных

6 стаканов овощного или куриного бульона

Соль по вкусу

1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

1/2 чашки жирных сливок

1/2 стакана крем-фреш или сметаны

1/3 стакана рубленой петрушки или зеленого лука

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Способ приготовления:

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-порей и картофель. Готовьте, периодически помешивая, пока овощи не начнут размягчаться и слегка подрумянятся, примерно от 8-12 минут. Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите 30-40 минут или пока овощи не станут мягкими. Измельчите до получения однородной массы, используя погружной блендер. Добавьте сливки и приправьте по вкусу солью и лимонным соком.

Как подавать картофельный суп

Разлейте картофельный суп в миски и дополните ложкой крем-фреш или сметаны и большой горстью рубленой петрушки.

Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Нисуаз" от Джулии Чайлд.

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