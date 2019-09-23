Рецепт картофельной запеканки с тыквой и беконом

Готовим аппетитную осеннюю запеканку в духовке

Картофельная запеканка с беконом и тыквой Фото: Depositphotos

Запеканку из тыквы, картофеля и бекона можно подавать как основное блюдо или гарнир. Она простая в приготовлении, но очень сытная и вкусная.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами.

Тыквенно-картофельная запеканка с беконом

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г тыквы

1 кг картофеля

1 луковица

2 ст.л. растительного масла

100 мл молока

50 г масла

120 г бекона

100 г копченого чеддера

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель, тыкву и лук почистить. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера. Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180º С духовке, пока не появится золотистая корочка.

Как выбрать тыкву

Если вы не знаете, как правильно выбрать тыкву, помните: самая экономичная – мускатная тыква, в ней больше всего мякоти. Отличить ее можно по вытянутому ребристому хвостику, приплюснутому у основания, зеленой полосатой или желто-бежевой корке и светло-оранжевой мякоти.

А вот самая сладкая и ароматная – ореховая тыква. У нее грушевидная форма и гладкая кожура.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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