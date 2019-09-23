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Рецепт картофельной запеканки с тыквой и беконом

Готовим аппетитную осеннюю запеканку в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Картофельная запеканка с беконом и тыквой
Картофельная запеканка с беконом и тыквой
Фото: Depositphotos

Запеканку из тыквы, картофеля и бекона можно подавать как основное блюдо или гарнир. Она простая в приготовлении, но очень сытная и вкусная.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. 

Тыквенно-картофельная запеканка с беконом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы
  • 1 кг картофеля
  • 1 луковица
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 100 мл молока
  • 50 г масла
  • 120 г бекона
  • 100 г копченого чеддера
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель, тыкву и лук почистить.
  2. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
  3. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
  4. Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета.
  5. Сыр натереть на терке.
  6. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре.
  7. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180º С духовке, пока не появится золотистая корочка.

Как выбрать тыкву

Если вы не знаете, как правильно выбрать тыкву, помните: самая экономичная – мускатная тыква, в ней больше всего мякоти. Отличить ее можно по вытянутому ребристому хвостику, приплюснутому у основания, зеленой полосатой или желто-бежевой корке и светло-оранжевой мякоти.

А вот самая сладкая и ароматная – ореховая тыква. У нее грушевидная форма и гладкая кожура.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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