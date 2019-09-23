Рецепт картофельной запеканки с тыквой и беконом
Готовим аппетитную осеннюю запеканку в духовке
Запеканку из тыквы, картофеля и бекона можно подавать как основное блюдо или гарнир. Она простая в приготовлении, но очень сытная и вкусная.
Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:
Запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами.
Тыквенно-картофельная запеканка с беконом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г тыквы
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 2 ст.л. растительного масла
- 100 мл молока
- 50 г масла
- 120 г бекона
- 100 г копченого чеддера
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Картофель, тыкву и лук почистить.
- Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
- Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
- Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета.
- Сыр натереть на терке.
- Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180º С духовке, пока не появится золотистая корочка.
Как выбрать тыкву
Если вы не знаете, как правильно выбрать тыкву, помните: самая экономичная – мускатная тыква, в ней больше всего мякоти. Отличить ее можно по вытянутому ребристому хвостику, приплюснутому у основания, зеленой полосатой или желто-бежевой корке и светло-оранжевой мякоти.
А вот самая сладкая и ароматная – ореховая тыква. У нее грушевидная форма и гладкая кожура.
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