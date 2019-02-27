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Рецепт классических капкейков на 8 Марта

Приготовьте милый и вкусный сюрприз на 8 Марта для любимой мамы, бабушки, жены, или сестры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Капкейки с кремом
Капкейки с кремом
Фото: Pixabay

Воздушные маффины с кремом – идеальный десерт на 8 Марта. Несмотря на то, что капкейк выпекается в формочках для маффинов, на последние он не похож. Для классических капкейков тесто замешивается методом взбивания масла, а значит, текстура у капкейка нежнее, чем у маффина.

Классические капкейки с масляным кремом

Ингредиенты на 12 штук:

Для капкейков:

  • Мука пшеничная – 200 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Сахар ванильный – 10 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Молоко – 120 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – 1 щепотка

Для масляного крема:

  • Сливочное масло – 120 г
  • Сахарная пудра – 240 г
  • Молоко – до 100 г
  • Соль – щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Сахар с маслом взбиваем до получения однородной пышной массы. Добавляем яйца, ванильный сахар, соль, продолжаем взбивать.
  2. Муку с разрыхлителем просеиваем. Добавляем к маслу и яйцам, вливаем молоко. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Распределяем тесто по формам, заполняя каждую не больше чем на две трети.
  3. Отправляем в духовку на 20-25 минут при 175 градусах. В процессе приготовления духовку не открываем.
  4. После приготовления достаем форму с капкейками и даем им остыть.
  5. Тем временем займемся кремом. Сливочное масло взбиваем до однородной пышной массы. Добавляем соль, половину сахарной пудры. Еще раз все взбиваем. Если крем слишком густой, добавляем немного молока. Добавляем остальную пудру и взбиваем до однородной гладкой массы. Как в случае с капкейком, так и в случае с кремом – сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры. В крем нужно добавлять именно сахарную пудру, сахар все испортит.
  6. На уже остывшие капкейки с помощью кондитерского мешка наносим "шапочку" из крема, украшаем по настроению – ломаным шоколадом, ягодами, специальными кондитерскими украшениями, цедрой лимона.

На заметку: Есть еще много разных рецептов капкейков – шоколадные, апельсиновые, с наполнителями, капкейки "Красный бархат" и прочие, есть масса вариантов их "шапочек",  наполнителей и украшений. Фантазируйте и радуйте своих близких!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить банановые капкейки с кремом из сливочного сыра

Смотрите видео, как праздную 8 Марта во всем мире:

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Источник: receptam.net
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