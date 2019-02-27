Рецепт классических капкейков на 8 Марта
Приготовьте милый и вкусный сюрприз на 8 Марта для любимой мамы, бабушки, жены, или сестры
Воздушные маффины с кремом – идеальный десерт на 8 Марта. Несмотря на то, что капкейк выпекается в формочках для маффинов, на последние он не похож. Для классических капкейков тесто замешивается методом взбивания масла, а значит, текстура у капкейка нежнее, чем у маффина.
Классические капкейки с масляным кремом
Ингредиенты на 12 штук:
Для капкейков:
- Мука пшеничная – 200 г
- Масло сливочное – 100 г
- Сахар – 150 г
- Сахар ванильный – 10 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Молоко – 120 мл
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 1 щепотка
Для масляного крема:
- Сливочное масло – 120 г
- Сахарная пудра – 240 г
- Молоко – до 100 г
- Соль – щепотка
Рецепт приготовления:
- Сахар с маслом взбиваем до получения однородной пышной массы. Добавляем яйца, ванильный сахар, соль, продолжаем взбивать.
- Муку с разрыхлителем просеиваем. Добавляем к маслу и яйцам, вливаем молоко. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Распределяем тесто по формам, заполняя каждую не больше чем на две трети.
- Отправляем в духовку на 20-25 минут при 175 градусах. В процессе приготовления духовку не открываем.
- После приготовления достаем форму с капкейками и даем им остыть.
- Тем временем займемся кремом. Сливочное масло взбиваем до однородной пышной массы. Добавляем соль, половину сахарной пудры. Еще раз все взбиваем. Если крем слишком густой, добавляем немного молока. Добавляем остальную пудру и взбиваем до однородной гладкой массы. Как в случае с капкейком, так и в случае с кремом – сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры. В крем нужно добавлять именно сахарную пудру, сахар все испортит.
- На уже остывшие капкейки с помощью кондитерского мешка наносим "шапочку" из крема, украшаем по настроению – ломаным шоколадом, ягодами, специальными кондитерскими украшениями, цедрой лимона.
На заметку: Есть еще много разных рецептов капкейков – шоколадные, апельсиновые, с наполнителями, капкейки "Красный бархат" и прочие, есть масса вариантов их "шапочек", наполнителей и украшений. Фантазируйте и радуйте своих близких!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить банановые капкейки с кремом из сливочного сыра.
Смотрите видео, как праздную 8 Марта во всем мире:
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