Рецепт классической творожной пасхи

Творожная пасха без выпечки с изюмом, цукатами и орехами

Творожная пасха классическая Фото: Depositphotos

Творожные пасхи бывают сырые, заварные и запеченные. Сырую пасху приготовить проще всего – все ингредиенты смешиваются и выстаиваются в холодильнике под грузом.

Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

500 г творога

100 г изюма

50 г миндаля

80 г сливочного масла

100 г сметаны 22%

200 г сахарной пудры

2 желтка

Цукаты – 100 г

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Рецепт приготовления:

Отделить яичные белки от желтков. Замочить изюм и миндаль в кипятке. Масло комнатной температуры смешать с сахаром и желтками, взбить до получения светлой пышной массы. Творог протереть через сито. Смешать цукаты, творог и яичную массу. Взбить сметану и добавить к творогу. Всыпать миндаль. Застелить пасочницу марлей, аккуратно переложить творожную массу в форму. Поставить сверху груз (например, тарелку или банку с водой). Отправить в холодильник минимум на сутки. Снять груз, аккуратно перевернуть пасху на тарелку. Убрать форму и марлю. По желанию украсить творожную пасху орешками или цукатами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как красиво покрасить яйца на Пасху. "Сегодня" также делились рецептом итальянского пасхального пирога.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог для пасхи:

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