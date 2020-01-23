Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

Готовим горячую закуску из лаваша

Конвертики из лаваша с творогом Фото: Depositphotos

Горячие конвертики из лаваша на сковороде – отличная горячая закуска. В нашем рецепте тонкий армянский лаваш начиняется смесью творога, твердого сыра, зелени и чеснока.

Смотрите видео, как сделать хрустящие бутерброды из лаваша:

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Треугольники с сыром, чесноком и зеленью

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша

250 г творога

150 г твердого сыра

3 яйца

4-5 зубчиков чеснока

1 пучок укропа

Соль – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать. В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать. Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам. В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась. В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать. Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать закуску

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Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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