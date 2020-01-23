Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью
Готовим горячую закуску из лаваша
Горячие конвертики из лаваша на сковороде – отличная горячая закуска. В нашем рецепте тонкий армянский лаваш начиняется смесью творога, твердого сыра, зелени и чеснока.
Смотрите видео, как сделать хрустящие бутерброды из лаваша:
Треугольники с сыром, чесноком и зеленью
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 182 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 упаковка тонкого лаваша
- 250 г творога
- 150 г твердого сыра
- 3 яйца
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 пучок укропа
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать.
- В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать.
- Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам.
- В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась.
- В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать.
- Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Как подавать закуску
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Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.
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Источник: Сегодня