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Рецепт корзинок из слоеного теста с курицей и грибами

Готовим аппетитную горячую закуску

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Корзинки с курицей и грибами
Корзинки с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Тарталетки из слоеного теста с различными начинками – это чудесная закуска к любому застолью. Чем наполнить тарталетки? Да чем угодно: мясом, икрой, рыбой, овощами, сыром, грибами и даже фруктами. Мы советуем рецепт корзинок с курицей и грибами.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

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Тарталетки с курицей и грибами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 215 на 100 г

Ингредиенты:

  • 900 г готового слоеного теста
  • 700 г куриного филе
  • 600 мл сухого белого вина
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ст.л. масла для жарки
  • 75 г сливочного масла
  • 1 репчатый лук
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. сушеного тимьяна
  • 225 г грибов
  • 450 мл жирных сливок
  • Базилик – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе курицы нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте. Чеснок раздавите. Зелень базилика нарежьте. Грибы отварите.
  2. Разогрейте духовку до 200 °С. Раскатайте тесто толщиной три мм, разделите на шесть частей и выложите в формочки с высокими бортиками. Наколите тесто вилкой. Накройте корзиночки бумагой, засыпьте бобами и поставьте в духовку на 15 минут.
  3. Курицу обваляйте в муке. В сотейнике разогрейте масло для жарки с 50 г сливочного масла. Партиями обжарьте курицу. Отложите, в сотейник влейте вино, доведите до кипения и готовьте до выпаривания и густоты сиропа.
  4. Верните курицу в кастрюлю. Посолите, поперчите, добавьте сливки и тимьян, томите 10 минут. Накройте и тушите до мягкости.
  5. Растопите оставшееся масло и обжарьте грибы. Курицу смешайте с базиликом и грибами, выложите в испеченные корзиночки и поставьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте в качестве горячей закуски.

Полезный совет

Если вы не хотите использовать вино, добавьте овощной или куриный бульон.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриное филе с черносливом. "Сегодня" также писали, как сделать плов с курицей и яблоками.

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Источник: Сегодня
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