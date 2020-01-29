Рецепт корзинок из слоеного теста с курицей и грибами
Готовим аппетитную горячую закуску
Тарталетки из слоеного теста с различными начинками – это чудесная закуска к любому застолью. Чем наполнить тарталетки? Да чем угодно: мясом, икрой, рыбой, овощами, сыром, грибами и даже фруктами. Мы советуем рецепт корзинок с курицей и грибами.
Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:
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Тарталетки с курицей и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 215 на 100 г
Ингредиенты:
- 900 г готового слоеного теста
- 700 г куриного филе
- 600 мл сухого белого вина
- 3 ст.л. муки
- 2 ст.л. масла для жарки
- 75 г сливочного масла
- 1 репчатый лук
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч.л. сушеного тимьяна
- 225 г грибов
- 450 мл жирных сливок
- Базилик – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Филе курицы нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте. Чеснок раздавите. Зелень базилика нарежьте. Грибы отварите.
- Разогрейте духовку до 200 °С. Раскатайте тесто толщиной три мм, разделите на шесть частей и выложите в формочки с высокими бортиками. Наколите тесто вилкой. Накройте корзиночки бумагой, засыпьте бобами и поставьте в духовку на 15 минут.
- Курицу обваляйте в муке. В сотейнике разогрейте масло для жарки с 50 г сливочного масла. Партиями обжарьте курицу. Отложите, в сотейник влейте вино, доведите до кипения и готовьте до выпаривания и густоты сиропа.
- Верните курицу в кастрюлю. Посолите, поперчите, добавьте сливки и тимьян, томите 10 минут. Накройте и тушите до мягкости.
- Растопите оставшееся масло и обжарьте грибы. Курицу смешайте с базиликом и грибами, выложите в испеченные корзиночки и поставьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте в качестве горячей закуски.
Полезный совет
Если вы не хотите использовать вино, добавьте овощной или куриный бульон.
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Источник: Сегодня