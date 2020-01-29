Рецепт корзинок из слоеного теста с курицей и грибами

Готовим аппетитную горячую закуску

Корзинки с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Тарталетки из слоеного теста с различными начинками – это чудесная закуска к любому застолью. Чем наполнить тарталетки? Да чем угодно: мясом, икрой, рыбой, овощами, сыром, грибами и даже фруктами. Мы советуем рецепт корзинок с курицей и грибами.

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Тарталетки с курицей и грибами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

215 на 100 г

Ингредиенты:

900 г готового слоеного теста

700 г куриного филе

600 мл сухого белого вина

3 ст.л. муки

2 ст.л. масла для жарки

75 г сливочного масла

1 репчатый лук

4 зубчика чеснока

1 ч.л. сушеного тимьяна

225 г грибов

450 мл жирных сливок

Базилик – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе курицы нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте. Чеснок раздавите. Зелень базилика нарежьте. Грибы отварите. Разогрейте духовку до 200 °С. Раскатайте тесто толщиной три мм, разделите на шесть частей и выложите в формочки с высокими бортиками. Наколите тесто вилкой. Накройте корзиночки бумагой, засыпьте бобами и поставьте в духовку на 15 минут. Курицу обваляйте в муке. В сотейнике разогрейте масло для жарки с 50 г сливочного масла. Партиями обжарьте курицу. Отложите, в сотейник влейте вино, доведите до кипения и готовьте до выпаривания и густоты сиропа. Верните курицу в кастрюлю. Посолите, поперчите, добавьте сливки и тимьян, томите 10 минут. Накройте и тушите до мягкости. Растопите оставшееся масло и обжарьте грибы. Курицу смешайте с базиликом и грибами, выложите в испеченные корзиночки и поставьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте в качестве горячей закуски.

Полезный совет

Если вы не хотите использовать вино, добавьте овощной или куриный бульон.

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