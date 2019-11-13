Рецепт коврижки с виноградом от Юлии Высоцкой
Оригинальный пирог с мускатным вином и осенними ягодами
Что может быть лучше чаепития с ароматной домашней выпечкой! Юлия Высоцкая предлагает приготовить оригинальный десерт — коврижку с виноградом и мускатным вином.
Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:
К такому пирогу отлично подойдет чай с душистыми специями и травами.
Читайте также:Рецепт суфле с апельсиновой цедрой от Юлии Высоцкой
Виноградная коврижка от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
709 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Сладкое мускатное вино – 200 мл
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар коричневый – 150 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Лимонная цедра – 1 ч. л.
- Апельсиновая цедра – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 175 мл
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Виноград без косточек – 200 г
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
- В кастрюлю влить сладкое мускатное вино, поставить на огонь и уварить его количество до 85 мл. После этого перелить вино в стакан и дать ему немного остыть.
- Размягченное сливочное масло растереть с коричневым сахаром. По одному добавить яйца и все перемешать.
- В тесто натереть цедру лимона и апельсина, перемешать.
- Оливковое масло соединить с чуть остывшим вином.
- Муку смешать с разрыхлителем и солью.
- В яично-сахарную смесь постепенно по 1 ложке добавить муку и вино с маслом, каждый раз тщательно вымешивая.
- Форму для выпекания смазать маслом и посыпать коричневым сахаром.
- В тесто добавить виноград, все тщательно перемешать. Выложить тесто в форму, сверху украсить ягодами винограда.
- Выпекать коврижку в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
Полезные советы по приготовлению коврижки
- Масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось;
- Очень важно тщательно мыть фрукты перед готовкой;
- Виноград лучше взять без косточек;
- Ягоды можно заменить любыми фруктами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тарт с заварным кремом и виноградом.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как сделать цукаты из апельсиновых корок: простой рецепт Как приготовить тыквенное ризотто: рецепт дня Холодный глинтвейн: рецепт с фруктами и пряностями Как приготовить сбитень с яблоками: рецепт от простуды
Источник: Сегодня