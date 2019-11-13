Рецепт коврижки с виноградом от Юлии Высоцкой

Оригинальный пирог с мускатным вином и осенними ягодами

Коврижка с виноградом Фото: freepik.com

Что может быть лучше чаепития с ароматной домашней выпечкой! Юлия Высоцкая предлагает приготовить оригинальный десерт — коврижку с виноградом и мускатным вином.

Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:

К такому пирогу отлично подойдет чай с душистыми специями и травами.

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Виноградная коврижка от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

709 ккал на порцию

Ингредиенты:

Сладкое мускатное вино – 200 мл

Сливочное масло – 100 г

Сахар коричневый – 150 г

Яйца куриные – 3 шт.

Лимонная цедра – 1 ч. л.

Апельсиновая цедра – 1 ч. л.

Оливковое масло – 175 мл

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Виноград без косточек – 200 г

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

В кастрюлю влить сладкое мускатное вино, поставить на огонь и уварить его количество до 85 мл. После этого перелить вино в стакан и дать ему немного остыть. Размягченное сливочное масло растереть с коричневым сахаром. По одному добавить яйца и все перемешать. В тесто натереть цедру лимона и апельсина, перемешать. Оливковое масло соединить с чуть остывшим вином. Муку смешать с разрыхлителем и солью. В яично-сахарную смесь постепенно по 1 ложке добавить муку и вино с маслом, каждый раз тщательно вымешивая. Форму для выпекания смазать маслом и посыпать коричневым сахаром. В тесто добавить виноград, все тщательно перемешать. Выложить тесто в форму, сверху украсить ягодами винограда. Выпекать коврижку в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Полезные советы по приготовлению коврижки

Масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось;

Очень важно тщательно мыть фрукты перед готовкой;

Виноград лучше взять без косточек;

Ягоды можно заменить любыми фруктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тарт с заварным кремом и виноградом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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