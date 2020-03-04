Рецепт красивого праздничного салата "Маки" на 8 Марта

Вкусный салат с курицей, грибами и сыром

Салаты в виде цветов – оригинальное угощение на 8 Марта. Они вкусные, просто готовятся, но при этом способны эффектно украсить праздничный стол.

Мы советуем приготовить аппетитный салат "Маки". Его основа – куриное филе и жареные грибы и сыр. Украшается салат тертым сыром и "цветами" из помидоров, стеблей укропа, оливок и зернышек мака.

Салат "Маки" на 8 Марта

Салат на 8 Марта Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

289 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г куриного филе

200 г шампиньонов

150 г помидоров

6-7 перьев зеленого лука

75 г – оливок без косточек

1 плавленый сырок или 80 г твердого

150 мл майонеза

Соль – по вкусу

Для декора:

Веточки укропа

Семена мака

Способ приготовления:

Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите мясо и нарежьте кубиками. Перья лука помойте, обсушите и нарежьте колечками. Срежьте с краев плода помидора тонкие кружочки. Это будут лепестки наших маков. Оставьте в сторону. Остальную часть помидоров нарежьте кубиками. Оливки нарежьте кружочками. Сохраните серединку мака. Нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками. Обжарьте грибы на сковороде с добавлением растительного масла. Посолите по вкусу и охладите. Выложите на тарелку диаметром 18 см слой нарезанного куриного филе и нанесите майонезную сетку. Затем выложите слой грибов и посыпьте их зеленым луком, нанесите майонез. На лук выложите помидоры, сделайте сетку из майонез. Теперь выложите слой из оливок. Смажьте верх и бока салата майонезом. Слегка подморозить плавленый сырок и натереть на мелкой терке. Посыпать им всю поверхность салата.

Как украсить салат

Сделайте цветы из заготовок помидорных лепестков, в серединку поставьте половинку оливки и посыпьте семенами мака. Декорируйте веточками укропа – это будут стебли.

Смотрите видео, как подать салат "Мимоза":

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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