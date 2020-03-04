Рецепт красивого праздничного салата "Маки" на 8 Марта
Вкусный салат с курицей, грибами и сыром
Салаты в виде цветов – оригинальное угощение на 8 Марта. Они вкусные, просто готовятся, но при этом способны эффектно украсить праздничный стол.
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Мы советуем приготовить аппетитный салат "Маки". Его основа – куриное филе и жареные грибы и сыр. Украшается салат тертым сыром и "цветами" из помидоров, стеблей укропа, оливок и зернышек мака.
Салат "Маки" на 8 Марта
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 289 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 200 г шампиньонов
- 150 г помидоров
- 6-7 перьев зеленого лука
- 75 г – оливок без косточек
- 1 плавленый сырок или 80 г твердого
- 150 мл майонеза
- Соль – по вкусу
Для декора:
- Веточки укропа
- Семена мака
Способ приготовления:
- Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите мясо и нарежьте кубиками. Перья лука помойте, обсушите и нарежьте колечками.
- Срежьте с краев плода помидора тонкие кружочки. Это будут лепестки наших маков. Оставьте в сторону.
- Остальную часть помидоров нарежьте кубиками. Оливки нарежьте кружочками. Сохраните серединку мака.
- Нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками. Обжарьте грибы на сковороде с добавлением растительного масла. Посолите по вкусу и охладите.
- Выложите на тарелку диаметром 18 см слой нарезанного куриного филе и нанесите майонезную сетку.
- Затем выложите слой грибов и посыпьте их зеленым луком, нанесите майонез.
- На лук выложите помидоры, сделайте сетку из майонез. Теперь выложите слой из оливок. Смажьте верх и бока салата майонезом.
- Слегка подморозить плавленый сырок и натереть на мелкой терке. Посыпать им всю поверхность салата.
Как украсить салат
Сделайте цветы из заготовок помидорных лепестков, в серединку поставьте половинку оливки и посыпьте семенами мака. Декорируйте веточками укропа – это будут стебли.
Смотрите видео, как подать салат "Мимоза":
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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