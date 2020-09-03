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Рецепт креветочных маффинов от Татьяны Литвиновой

Сегодня, 18:26

Готовим несладкие маффины из рыбного фарша с креветками

Мы привыкли, что маффины – это сладкая выпечка. Но кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram предложила сделать соленые маффины из рыбного фарша с креветками. Их будут с удовольствием есть даже те, кто не любит рыбу.

Креветочные маффины в духовке

Публикация от Татьяна Литвинова (@tanita_litvinova)

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Хек – 1 кг
  • Креветки тигровые – 150 г
  • Моцарелла – 130 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 150-200 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Хлеб – 50 г
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Очистите рыбу от шкуры и хребта. Отожмите жидкость руками.
  2. Хлеб замочите в яйце.
  3. Лук пассеруйте в сливочном масле.
  4. Измельчите все в мясорубке.
  5. Креветки очистите, но оставьте хвостик для красоты, затем 8-9 креветок отложите, а остальные мелко порежьте.
  6. Добавьте креветки, 1/2 ч.л. соли и щепотку черного перца в фарш. Хорошо перемешайте.
  7. Включите духовку на 180 ºС. Активируйте режим вентилятор, верхний и нижний нагрев.
  8. Заполните формочки для маффинов фаршем, затем вставьте целую креветку в центр, хвостиком вверх. Присыпьте натертой моцареллой.
  9. Выпекайте 20 минут.

Как подавать маффины

Перед подачей остудите, подавайте с любыми соусами на ваш вкус.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить креветки, а также делились рецептом салата с креветками.

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Источник: Сегодня
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