Рецепт креветочных маффинов от Татьяны Литвиновой
Готовим несладкие маффины из рыбного фарша с креветками
Мы привыкли, что маффины – это сладкая выпечка. Но кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram предложила сделать соленые маффины из рыбного фарша с креветками. Их будут с удовольствием есть даже те, кто не любит рыбу.
Креветочные маффины в духовке
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Хек – 1 кг
- Креветки тигровые – 150 г
- Моцарелла – 130 г
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 150-200 г
- Масло сливочное – 50 г
- Хлеб – 50 г
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Очистите рыбу от шкуры и хребта. Отожмите жидкость руками.
- Хлеб замочите в яйце.
- Лук пассеруйте в сливочном масле.
- Измельчите все в мясорубке.
- Креветки очистите, но оставьте хвостик для красоты, затем 8-9 креветок отложите, а остальные мелко порежьте.
- Добавьте креветки, 1/2 ч.л. соли и щепотку черного перца в фарш. Хорошо перемешайте.
- Включите духовку на 180 ºС. Активируйте режим вентилятор, верхний и нижний нагрев.
- Заполните формочки для маффинов фаршем, затем вставьте целую креветку в центр, хвостиком вверх. Присыпьте натертой моцареллой.
- Выпекайте 20 минут.
Как подавать маффины
Перед подачей остудите, подавайте с любыми соусами на ваш вкус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить креветки, а также делились рецептом салата с креветками.
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