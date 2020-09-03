Рецепт креветочных маффинов от Татьяны Литвиновой

Готовим несладкие маффины из рыбного фарша с креветками

Мы привыкли, что маффины – это сладкая выпечка. Но кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram предложила сделать соленые маффины из рыбного фарша с креветками. Их будут с удовольствием есть даже те, кто не любит рыбу.

Креветочные маффины в духовке

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Хек – 1 кг

Креветки тигровые – 150 г

Моцарелла – 130 г

Яйца – 2 шт.

Лук – 150-200 г

Масло сливочное – 50 г

Хлеб – 50 г

Соль, перец

Способ приготовления:

Очистите рыбу от шкуры и хребта. Отожмите жидкость руками. Хлеб замочите в яйце. Лук пассеруйте в сливочном масле. Измельчите все в мясорубке. Креветки очистите, но оставьте хвостик для красоты, затем 8-9 креветок отложите, а остальные мелко порежьте. Добавьте креветки, 1/2 ч.л. соли и щепотку черного перца в фарш. Хорошо перемешайте. Включите духовку на 180 ºС. Активируйте режим вентилятор, верхний и нижний нагрев. Заполните формочки для маффинов фаршем, затем вставьте целую креветку в центр, хвостиком вверх. Присыпьте натертой моцареллой. Выпекайте 20 минут.

Как подавать маффины

Перед подачей остудите, подавайте с любыми соусами на ваш вкус.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить креветки, а также делились рецептом салата с креветками.

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