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Рецепт куриного шашлыка с помидорами черри

Готовим шашлычки из курицы на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Шашлык из курицы на шпажках
Шашлык из курицы на шпажках
Фото: Depositphotos

Шашлычки из курицы на шпажках можно готовить не только на сковороде, но и на домашнем гриле или мангале. Мы предлагаем рецепт куриных шашлычков с помидорами черри в маринаде из соевого соуса, меда, горчицы и кетчупа.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Прежде чем готовить курицу, замочите деревянные шпажки в холодной воде на полчаса. Это нужно, чтобы они не загорелись при обжаривании. 

Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 400 г помидор черри
  • растительное масло

Для маринада:

  • 1 ст.л. меда
  • 50 г кетчупа
  • 1 ст.л. горчицы готовой
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. соли

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску.
  2. Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус.
  3. Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа.
  4. Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки.
  5. Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите.
  6. Куриный шашлык с помидорами готов! 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить таджикский плов на костре. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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Источник: Сегодня
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