Рецепт куриного шашлыка с помидорами черри

Готовим шашлычки из курицы на сковороде

Шашлык из курицы на шпажках Фото: Depositphotos

Шашлычки из курицы на шпажках можно готовить не только на сковороде, но и на домашнем гриле или мангале. Мы предлагаем рецепт куриных шашлычков с помидорами черри в маринаде из соевого соуса, меда, горчицы и кетчупа.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Прежде чем готовить курицу, замочите деревянные шпажки в холодной воде на полчаса. Это нужно, чтобы они не загорелись при обжаривании.

Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

400 г помидор черри

растительное масло

Для маринада:

1 ст.л. меда

50 г кетчупа

1 ст.л. горчицы готовой

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. соли

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Рецепт приготовления:

Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску. Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус. Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа. Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки. Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите. Куриный шашлык с помидорами готов!

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