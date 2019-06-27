Рецепт куриного шашлыка с помидорами черри
Готовим шашлычки из курицы на сковороде
Шашлычки из курицы на шпажках можно готовить не только на сковороде, но и на домашнем гриле или мангале. Мы предлагаем рецепт куриных шашлычков с помидорами черри в маринаде из соевого соуса, меда, горчицы и кетчупа.
Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:
Прежде чем готовить курицу, замочите деревянные шпажки в холодной воде на полчаса. Это нужно, чтобы они не загорелись при обжаривании.
Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 400 г помидор черри
- растительное масло
Для маринада:
- 1 ст.л. меда
- 50 г кетчупа
- 1 ст.л. горчицы готовой
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. соли
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску.
- Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус.
- Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа.
- Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки.
- Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите.
- Куриный шашлык с помидорами готов!
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить таджикский плов на костре. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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Источник: Сегодня