Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт легкого французского десерта: клафути с клубникой в духовке

Тесто для клафути очень похоже на блинное

Ирина Павлина
Сегодня, 09:01

Классический клафути делают исключительно с вишней, но существуют рецепты с яблоками, персиками, малиной и сливой. Это потрясающее французское блюдо одновременно напоминает пирог, омлет и блины с начинкой.

Мы предлагаем приготовить клафути в духовке с клубникой и ванилью. Возможно, этот вариант станет вашем любимым.

Клафути с клубникой в духовке

Клубничный пирог без молока
Клубничный пирог без молока
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. + 1/2 ч.л. муки
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 4 ст.л. сливок
  • 4 ст.л. молока
  • 1/2 ч.л. ванильной эссенции
  • Клубника
  • Сахарная пудра
  • Масло и сахар – для посыпки формы

Читайте также:
Клафути с яблоками и корицей: рецепт от Юлии Высоцкой

Способ приготовления:

  1. Духовку нагреть до 180 ºС.
  2. Смазать маслом небольшую неразъемную форму для выпечки (или несколько керамических формочек), посыпать мукой, лишнюю муку вытряхнуть.
  3. В миске слегка взбить яйцо, добавить соль, сахар, перемешать. Добавить молоко, сливки, ваниль, все перемешать, но не взбивать. Всыпать муку и аккуратно перемешать.
  4. На дно формы выложить нарезанную клубнику в один слой, сверху залить молочно-яичной смесью.
  5. Запекать 30-40 минут. Достать клафути из духовки и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Смотрите видео, как испечь перевернутый французский пирог с яблоками:

Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного пирога в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь песочный клубничный пирог с хрустящей крошкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт быстрых банановых панкейков на завтрак Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке Как сделать необычный весенний салат с цветками одуванчика Рецепт полезного завтрака: овсянка на кокосовом молоке с фруктами
клубника выпечка рецепт французская кухня клафути
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Сегодня, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

Вчера, 16:22Fun

19 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:05Food

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

18 маяFun

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 маяTravel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

18 маяШоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяШоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

18 маяTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

18 маяFun

Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

17 маяFun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 маяТехно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

Новости партнеров

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
Познер обругал Михалкова
Познер обругал Михалкова
Пирожки с капустой на кефире, жареные на сковороде
Пирожки с капустой на кефире, жареные на сковороде
Милявская о диагнозе, который в свое время поставили ее дочке Еве
Милявская о диагнозе, который в свое время поставили ее дочке Еве
Covid-19: ризик захворіти залежить від ваших генів
Covid-19: ризик захворіти залежить від ваших генів