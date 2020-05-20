Рецепт легкого французского десерта: клафути с клубникой в духовке
Тесто для клафути очень похоже на блинное
Классический клафути делают исключительно с вишней, но существуют рецепты с яблоками, персиками, малиной и сливой. Это потрясающее французское блюдо одновременно напоминает пирог, омлет и блины с начинкой.
Мы предлагаем приготовить клафути в духовке с клубникой и ванилью. Возможно, этот вариант станет вашем любимым.
Клафути с клубникой в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 162 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 ст.л. сахара
- 3 ст.л. + 1/2 ч.л. муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 4 ст.л. сливок
- 4 ст.л. молока
- 1/2 ч.л. ванильной эссенции
- Клубника
- Сахарная пудра
- Масло и сахар – для посыпки формы
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Способ приготовления:
- Духовку нагреть до 180 ºС.
- Смазать маслом небольшую неразъемную форму для выпечки (или несколько керамических формочек), посыпать мукой, лишнюю муку вытряхнуть.
- В миске слегка взбить яйцо, добавить соль, сахар, перемешать. Добавить молоко, сливки, ваниль, все перемешать, но не взбивать. Всыпать муку и аккуратно перемешать.
- На дно формы выложить нарезанную клубнику в один слой, сверху залить молочно-яичной смесью.
- Запекать 30-40 минут. Достать клафути из духовки и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Смотрите видео, как испечь перевернутый французский пирог с яблоками:
Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного пирога в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь песочный клубничный пирог с хрустящей крошкой.
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Источник: Сегодня