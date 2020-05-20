Рецепт легкого французского десерта: клафути с клубникой в духовке

Тесто для клафути очень похоже на блинное

Классический клафути делают исключительно с вишней, но существуют рецепты с яблоками, персиками, малиной и сливой. Это потрясающее французское блюдо одновременно напоминает пирог, омлет и блины с начинкой.

Мы предлагаем приготовить клафути в духовке с клубникой и ванилью. Возможно, этот вариант станет вашем любимым.

Клафути с клубникой в духовке

Клубничный пирог без молока Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 ст.л. сахара

3 ст.л. + 1/2 ч.л. муки

1 яйцо

Щепотка соли

4 ст.л. сливок

4 ст.л. молока

1/2 ч.л. ванильной эссенции

Клубника

Сахарная пудра

Масло и сахар – для посыпки формы

Способ приготовления:

Духовку нагреть до 180 ºС. Смазать маслом небольшую неразъемную форму для выпечки (или несколько керамических формочек), посыпать мукой, лишнюю муку вытряхнуть. В миске слегка взбить яйцо, добавить соль, сахар, перемешать. Добавить молоко, сливки, ваниль, все перемешать, но не взбивать. Всыпать муку и аккуратно перемешать. На дно формы выложить нарезанную клубнику в один слой, сверху залить молочно-яичной смесью. Запекать 30-40 минут. Достать клафути из духовки и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Смотрите видео, как испечь перевернутый французский пирог с яблоками:

Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного пирога в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь песочный клубничный пирог с хрустящей крошкой.

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