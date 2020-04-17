Рецепт легкого хумуса с цветной капустой от Юлии Высоцкой

Побалуйте себя вкусной и полезной закуской

Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута с кунжутной пастой, которую традиционно едят с питой.

Юлия Высоцкая советует приготовить хумус по необычному рецепту с добавлением полезного ингредиента – цветной капусты. Чтобы уменьшить калорийность закуски, она предлагает подать к ней не традиционные лепешки, а нарезанные свежие овощи.

Хумус с цветной капустой

Хумус с цветной капустой Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

386 ккал на порцию

Ингредиенты:

Цветная капуста — 500 г

Консервированный нут — 80 г

Лук репчатый — 1 шт.

Кедровые орехи — 30 г

Лимоны — 1/2 шт.

Чеснок — 8 зубчиков

Кинза — 2 веточки

Оливковое масло — 8 ст. л.

Паста тахини — 4 ч. л.

Соль морская — 1/4 ч. л.

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Овощи к хумусу:

Морковь — 2 шт.

Стебель сельдерея — 1 шт.

Перец сладкий желтый — 1/2 шт.

Перец сладкий красный — 1/2 шт.

Огурец — 1/2 шт.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать полукольцами. Весь чеснок почистить, два зубчика мелко порезать. Разогреть в сковороде 3 ст. ложки оливкового масла, добавить нарезанные лук и чеснок, посолить и обжарить до золотистого цвета. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия, выложить к луку с чесноком, посолить и обжарить до готовности, затем добавить 2 ст. ложки оливкового масла, нут без жидкости и все перемешать. Кедровые орехи обжарить на сухой сковороде и пересыпать в холодную миску. В той же сковороде разогреть 3 ст. ложки оливкового масла, обжарить оставшиеся зубчики чеснока и переложить в отдельную посуду. Из половинки лимона выжать сок. Обжаренную цветную капусту с овощами выложить в чашу блендера, добавить 80 мл жидкости из-под консервированного нута, лимонный сок, пасту тахини и взбивать около 5 минут до получения однородной, гладкой консистенции. Готовый хумус переложить в салатницу, украсить кедровыми орехами, обжаренным чесноком и листьями кинзы.

Как подготовить овощи для хумуса

Морковь почистить, у сладкого перца удалить сердцевину с семенами, нарезать все овощи небольшими брусочками и подавать вместе с хумусом.

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