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Рецепт легкого хумуса с цветной капустой от Юлии Высоцкой

Побалуйте себя вкусной и полезной закуской

Ирина Павлина
Сегодня, 09:01

Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута с кунжутной пастой, которую традиционно едят с питой.

Юлия Высоцкая советует приготовить хумус по необычному рецепту с добавлением полезного ингредиента – цветной капусты. Чтобы уменьшить калорийность закуски, она предлагает подать к ней не традиционные лепешки, а нарезанные свежие овощи.

Хумус с цветной капустой

Хумус с цветной капустой
Хумус с цветной капустой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 386 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 500 г
  • Консервированный нут — 80 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Кедровые орехи — 30 г
  • Лимоны — 1/2 шт.
  • Чеснок — 8 зубчиков
  • Кинза — 2 веточки
  • Оливковое масло — 8 ст. л.
  • Паста тахини — 4 ч. л.
  • Соль морская — 1/4 ч. л.

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Овощи к хумусу:

  • Морковь — 2 шт.
  • Стебель сельдерея — 1 шт.
  • Перец сладкий желтый — 1/2 шт.
  • Перец сладкий красный — 1/2 шт.
  • Огурец — 1/2 шт.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать полукольцами. Весь чеснок почистить, два зубчика мелко порезать.
  2. Разогреть в сковороде 3 ст. ложки оливкового масла, добавить нарезанные лук и чеснок, посолить и обжарить до золотистого цвета.
  3. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия, выложить к луку с чесноком, посолить и обжарить до готовности, затем добавить 2 ст. ложки оливкового масла, нут без жидкости и все перемешать.
  4. Кедровые орехи обжарить на сухой сковороде и пересыпать в холодную миску.
  5. В той же сковороде разогреть 3 ст. ложки оливкового масла, обжарить оставшиеся зубчики чеснока и переложить в отдельную посуду. Из половинки лимона выжать сок.
  6. Обжаренную цветную капусту с овощами выложить в чашу блендера, добавить 80 мл жидкости из-под консервированного нута, лимонный сок, пасту тахини и взбивать около 5 минут до получения однородной, гладкой консистенции.
  7. Готовый хумус переложить в салатницу, украсить кедровыми орехами, обжаренным чесноком и листьями кинзы.

Как подготовить овощи для хумуса

Морковь почистить, у сладкого перца удалить сердцевину с семенами, нарезать все овощи небольшими брусочками и подавать вместе с хумусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из нута в блендере. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать хумус из авокадо.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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