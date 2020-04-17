Рецепт легкого хумуса с цветной капустой от Юлии Высоцкой
Побалуйте себя вкусной и полезной закуской
Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута с кунжутной пастой, которую традиционно едят с питой.
Юлия Высоцкая советует приготовить хумус по необычному рецепту с добавлением полезного ингредиента – цветной капусты. Чтобы уменьшить калорийность закуски, она предлагает подать к ней не традиционные лепешки, а нарезанные свежие овощи.
Хумус с цветной капустой
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 386 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 500 г
- Консервированный нут — 80 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Кедровые орехи — 30 г
- Лимоны — 1/2 шт.
- Чеснок — 8 зубчиков
- Кинза — 2 веточки
- Оливковое масло — 8 ст. л.
- Паста тахини — 4 ч. л.
- Соль морская — 1/4 ч. л.
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Овощи к хумусу:
- Морковь — 2 шт.
- Стебель сельдерея — 1 шт.
- Перец сладкий желтый — 1/2 шт.
- Перец сладкий красный — 1/2 шт.
- Огурец — 1/2 шт.
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Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать полукольцами. Весь чеснок почистить, два зубчика мелко порезать.
- Разогреть в сковороде 3 ст. ложки оливкового масла, добавить нарезанные лук и чеснок, посолить и обжарить до золотистого цвета.
- Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия, выложить к луку с чесноком, посолить и обжарить до готовности, затем добавить 2 ст. ложки оливкового масла, нут без жидкости и все перемешать.
- Кедровые орехи обжарить на сухой сковороде и пересыпать в холодную миску.
- В той же сковороде разогреть 3 ст. ложки оливкового масла, обжарить оставшиеся зубчики чеснока и переложить в отдельную посуду. Из половинки лимона выжать сок.
- Обжаренную цветную капусту с овощами выложить в чашу блендера, добавить 80 мл жидкости из-под консервированного нута, лимонный сок, пасту тахини и взбивать около 5 минут до получения однородной, гладкой консистенции.
- Готовый хумус переложить в салатницу, украсить кедровыми орехами, обжаренным чесноком и листьями кинзы.
Как подготовить овощи для хумуса
Морковь почистить, у сладкого перца удалить сердцевину с семенами, нарезать все овощи небольшими брусочками и подавать вместе с хумусом.
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