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Рецепт легкого салата из запеченной курицы, яблок и зелени

Сегодня, 18:45

Готовим салат из куриного филе с медовой заправкой

Запеченная куриная грудка, свежие огурцы и яблоки отлично сочетаются в легком салате с добавлением свежей зелени. А медовая заправка выгодно оттеняет вкус мяса и овощей.

В летнее время такой салат прекрасно подойдет для ужина, полностью насытив и при этом не создав ощущения тяжести.

Куриный салат с огурцами и яблоком

Салат из запеченной курицы
Салат из запеченной курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе
  • 150 г листьев салата (свекольной ботвы, рукколы)
  • 1-2 свежих огурца
  • 1 зеленое яблоко (Голден, Гренни Смит)
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. паприки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло

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Для заправки:

  • 1 ст.л. меда
  • 1-2 ст.л. оливкового масла

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей гриль:

Способ приготовления:

  1. Куриное филе вымыть, обсушить. Смазать растительным маслом, посолить, поперчить и посыпать паприкой.
  2. Завернуть филе в фольгу и запечь в духовке при 180 °С около 40 минут до готовности.
  3. Готовое филе вынуть из фольги, остудить и нарезать небольшими ломтиками.
  4. Яблоко почистить, разрезать вдоль пополам, затем на четвертинки. Удалить сердцевину с косточками. Мякоть нарезать небольшими ломтиками и сразу сбрызнуть лимонным соком.
  5. Салатную смесь промыть и обсушить.
  6. Огурец помыть и нарезать кружочками.
  7. Мед смешать с оливковым маслом и тщательно взбить до однородности.
  8. На блюдо выложить салатную смесь, сверху разложить кусочки запеченной курицы. Добавить кружочки огурца и ломтики яблока.
  9. Полить салат медовой заправкой и сразу же подать к столу.

Полезный совет

Курицу для салата можно не запекать, а отварить в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. Также можно использовать готовую копченую курицу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из курицы с клубникой и сыром, а также делились рецептом куриного салата из трех ингредиентов.

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Источник: Сегодня
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