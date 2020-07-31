Рецепт легкого салата из запеченной курицы, яблок и зелени

Готовим салат из куриного филе с медовой заправкой

Запеченная куриная грудка, свежие огурцы и яблоки отлично сочетаются в легком салате с добавлением свежей зелени. А медовая заправка выгодно оттеняет вкус мяса и овощей.

В летнее время такой салат прекрасно подойдет для ужина, полностью насытив и при этом не создав ощущения тяжести.

Куриный салат с огурцами и яблоком

Салат из запеченной курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г куриного филе

150 г листьев салата (свекольной ботвы, рукколы)

1-2 свежих огурца

1 зеленое яблоко (Голден, Гренни Смит)

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. паприки

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло

Для заправки:

1 ст.л. меда

1-2 ст.л. оливкового масла

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей гриль:

Способ приготовления:

Куриное филе вымыть, обсушить. Смазать растительным маслом, посолить, поперчить и посыпать паприкой. Завернуть филе в фольгу и запечь в духовке при 180 °С около 40 минут до готовности. Готовое филе вынуть из фольги, остудить и нарезать небольшими ломтиками. Яблоко почистить, разрезать вдоль пополам, затем на четвертинки. Удалить сердцевину с косточками. Мякоть нарезать небольшими ломтиками и сразу сбрызнуть лимонным соком. Салатную смесь промыть и обсушить. Огурец помыть и нарезать кружочками. Мед смешать с оливковым маслом и тщательно взбить до однородности. На блюдо выложить салатную смесь, сверху разложить кусочки запеченной курицы. Добавить кружочки огурца и ломтики яблока. Полить салат медовой заправкой и сразу же подать к столу.

Полезный совет

Курицу для салата можно не запекать, а отварить в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. Также можно использовать готовую копченую курицу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из курицы с клубникой и сыром, а также делились рецептом куриного салата из трех ингредиентов.

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