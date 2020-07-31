Рецепт легкого салата из запеченной курицы, яблок и зелени
Готовим салат из куриного филе с медовой заправкой
Запеченная куриная грудка, свежие огурцы и яблоки отлично сочетаются в легком салате с добавлением свежей зелени. А медовая заправка выгодно оттеняет вкус мяса и овощей.
В летнее время такой салат прекрасно подойдет для ужина, полностью насытив и при этом не создав ощущения тяжести.
Куриный салат с огурцами и яблоком
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 117 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 150 г листьев салата (свекольной ботвы, рукколы)
- 1-2 свежих огурца
- 1 зеленое яблоко (Голден, Гренни Смит)
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. паприки
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло
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Для заправки:
- 1 ст.л. меда
- 1-2 ст.л. оливкового масла
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Способ приготовления:
- Куриное филе вымыть, обсушить. Смазать растительным маслом, посолить, поперчить и посыпать паприкой.
- Завернуть филе в фольгу и запечь в духовке при 180 °С около 40 минут до готовности.
- Готовое филе вынуть из фольги, остудить и нарезать небольшими ломтиками.
- Яблоко почистить, разрезать вдоль пополам, затем на четвертинки. Удалить сердцевину с косточками. Мякоть нарезать небольшими ломтиками и сразу сбрызнуть лимонным соком.
- Салатную смесь промыть и обсушить.
- Огурец помыть и нарезать кружочками.
- Мед смешать с оливковым маслом и тщательно взбить до однородности.
- На блюдо выложить салатную смесь, сверху разложить кусочки запеченной курицы. Добавить кружочки огурца и ломтики яблока.
- Полить салат медовой заправкой и сразу же подать к столу.
Полезный совет
Курицу для салата можно не запекать, а отварить в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. Также можно использовать готовую копченую курицу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из курицы с клубникой и сыром, а также делились рецептом куриного салата из трех ингредиентов.
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