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Рецепт легкого салата на Пасху из редиса и перепелиных яиц

Готовим салат на Пасху без майонеза

Ирина Павлина
Сегодня, 09:03

Пасха-2020 наступит совсем скоро. Католики будут отмечать ее 12 апреля, а православные христиане – 19-го. Праздничный стол на Пасху отличается обилием мясных блюд – обычно это буженина, домашняя колбаса и холодец.

К ним будет очень кстати салат из свежей зелени, заправленный оливковым маслом. Его ингредиенты доступные, а на приготовление уйдут минуты.

Салат на Пасху из овощей и яиц

Салат на Пасху из овощей и яиц
Салат на Пасху из овощей и яиц
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 пакет салатного микса
  • 7-10 перепелиных яиц
  • 2-3 помидора
  • 5-7 шт. редиса

Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • Соль, молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Салатный микс помыть и обсушить.
  2. Перепелиные яйца отварить в кипящей воде в течение 4-5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
  3. Редис и помидоры помыть и произвольно нарезать.
  4. Выложить в миску салатные листья, сверху разложить кусочки овощей и половинки вареных яиц.
  5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
  6. Дать ему немного настояться перед подачей.

На заметку

Чтобы убрать нитраты из редиса и зелени, замочите их минимум на полчаса в холодной воде, а затем промойте.

Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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