Рецепт легкого салата на Пасху из редиса и перепелиных яиц

Готовим салат на Пасху без майонеза

Пасха-2020 наступит совсем скоро. Католики будут отмечать ее 12 апреля, а православные христиане – 19-го. Праздничный стол на Пасху отличается обилием мясных блюд – обычно это буженина, домашняя колбаса и холодец.

К ним будет очень кстати салат из свежей зелени, заправленный оливковым маслом. Его ингредиенты доступные, а на приготовление уйдут минуты.

Салат на Пасху из овощей и яиц

Салат на Пасху из овощей и яиц Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 пакет салатного микса

7-10 перепелиных яиц

2-3 помидора

5-7 шт. редиса

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. дижонской горчицы

Соль, молотый перец – по вкусу

Читайте также: Необычный салат из редиса с мидиями и огурцами

Способ приготовления:

Салатный микс помыть и обсушить. Перепелиные яйца отварить в кипящей воде в течение 4-5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам. Редис и помидоры помыть и произвольно нарезать. Выложить в миску салатные листья, сверху разложить кусочки овощей и половинки вареных яиц. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат. Дать ему немного настояться перед подачей.

На заметку

Чтобы убрать нитраты из редиса и зелени, замочите их минимум на полчаса в холодной воде, а затем промойте.

Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться