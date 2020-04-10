Рецепт легкого салата на Пасху из редиса и перепелиных яиц
Готовим салат на Пасху без майонеза
Пасха-2020 наступит совсем скоро. Католики будут отмечать ее 12 апреля, а православные христиане – 19-го. Праздничный стол на Пасху отличается обилием мясных блюд – обычно это буженина, домашняя колбаса и холодец.
К ним будет очень кстати салат из свежей зелени, заправленный оливковым маслом. Его ингредиенты доступные, а на приготовление уйдут минуты.
Салат на Пасху из овощей и яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 пакет салатного микса
- 7-10 перепелиных яиц
- 2-3 помидора
- 5-7 шт. редиса
Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- Соль, молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Салатный микс помыть и обсушить.
- Перепелиные яйца отварить в кипящей воде в течение 4-5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
- Редис и помидоры помыть и произвольно нарезать.
- Выложить в миску салатные листья, сверху разложить кусочки овощей и половинки вареных яиц.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
- Дать ему немного настояться перед подачей.
На заметку
Чтобы убрать нитраты из редиса и зелени, замочите их минимум на полчаса в холодной воде, а затем промойте.
Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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