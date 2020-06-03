Рецепт легкого салата с креветками, авокадо и помидорами черри

Авокадо и креветки – классическое сочетание

Полезный и вкусный салат с креветками, авокадо и помидорами черри можно сделать за считанные минуты. Главное – правильно отварить морепродукты. Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".

Заправляется салат ароматным соусом из свежего укропа, чеснока, оливкового масла и лимонного сока.

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

51 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г салатных креветок

1 спелое авокадо

10 помидоров черри

1/2 пучка салатных листьев или 1/2 пакета салатного микса

Для заправки:

2 веточки укропа

1 зубчик чеснока

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

Соль, черный молотый перец

Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:

Способ приготовления:

Подготовьте необходимые для салата продукты. Креветки отварите в течение минуты в подсоленной воде, слейте воду и охладите. Тщательно вымойте зелень, помидоры и авокадо. Просушите. Авокадо очистите от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть полосками или кубиками. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Приготовьте салатную заправку. Зелень укропа нашинкуйте. Чеснок раздавите ножом и нарубите. Соедините оливковое масло, лимонный сок, чеснок и укроп. Перемешайте.

Как подавать салат

Листья салата порвите руками и выложите на блюдо. Сверху положите авокадо, креветки и черри. Полейте салатной заправкой и посыпьте черным молотым перцем.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, мандаринами и фетой.

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