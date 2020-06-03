Рецепт легкого салата с креветками, авокадо и помидорами черри
Авокадо и креветки – классическое сочетание
Полезный и вкусный салат с креветками, авокадо и помидорами черри можно сделать за считанные минуты. Главное – правильно отварить морепродукты. Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".
Заправляется салат ароматным соусом из свежего укропа, чеснока, оливкового масла и лимонного сока.
Салат с креветками и авокадо
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 51 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г салатных креветок
- 1 спелое авокадо
- 10 помидоров черри
- 1/2 пучка салатных листьев или 1/2 пакета салатного микса
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Для заправки:
- 2 веточки укропа
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль, черный молотый перец
Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:
Способ приготовления:
- Подготовьте необходимые для салата продукты. Креветки отварите в течение минуты в подсоленной воде, слейте воду и охладите.
- Тщательно вымойте зелень, помидоры и авокадо. Просушите.
- Авокадо очистите от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть полосками или кубиками.
- Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки.
- Приготовьте салатную заправку. Зелень укропа нашинкуйте. Чеснок раздавите ножом и нарубите. Соедините оливковое масло, лимонный сок, чеснок и укроп. Перемешайте.
Как подавать салат
Листья салата порвите руками и выложите на блюдо. Сверху положите авокадо, креветки и черри. Полейте салатной заправкой и посыпьте черным молотым перцем.
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